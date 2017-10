Export naar Rusland neemt toe met 35 procent

In de eerste helft van 2017 zijn vanuit Nederland flink meer goederen naar Rusland uitgevoerd. Van januari tot en met juli ging het om een totale export van 3,2 miljard euro, 35 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste keer dat de export zo sterk is toegenomen sinds de Russen in 2014 handelssancties doorvoerden tegen de Europese Unie.

De sterkste stijging zat in de uitvoer van producten die in Nederland zijn gemaakt. In de eerste zes maanden van dit jaar ging er voor 2 miljard euro aan spullen van Nederlandse makelij richting Rusland - 40 procent meer dan een jaar eerder. De doorvoer van producten nam ook toe, met 28 procent tot 1,2 miljard euro.

Wie een blik op het Russische sanctiebeleid werpt, zou niet verwachten dat er weer meer producten worden geëxporteerd naar het land. President Vladimir Poetin besloot vorig jaar namelijk de boycot op producten als fruit, groenten, vlees en vis te verlengen tot en met 2017.

Russische sancties

Nadat het Kremlin begin 2014 al importbeperkingen had ingesteld tegen varkensvlees uit de EU, kondigde de Russische regering in augustus van dat jaar een groot pakket handelssancties aan. Fruit, groenten, vlees, vis, gevogelte, noten en zuivel mochten de Russen niet meer uit EU-landen invoeren. De boycot was een reactie op sancties die de EU eerder had ingesteld, uit onvrede over de Russische annexatie van de Krim en de door de Unie veronderstelde Russische rol bij de oorlog in Oost-Oekraïne.

Sterkere roebel

Dat de uitvoer naar Rusland toch is toegenomen, ligt volgens het CBS aan andere economische factoren. Zo herstelde de koers van de roebel zich de afgelopen maanden. Daarvoor lag de waarde van de Russische munteenheid lange tijd laag, waardoor het voor Russische bedrijven veel duurder werd om spullen te kopen in de EU. Ook lijkt de Russische economie voorzichtig weer aan te trekken. De Wereldbank voorspelt voor 2017 een groei van 1,5 procent, na twee jaar van krimp.

Ondanks dat de export naar Rusland het afgelopen jaar is gegroeid, ligt het cijfer nog altijd 20 procent lager dan in 2013. Van januari tot en met juli in laatste jaar voor de sancties van kracht werden, voerde Nederland nog voor ongeveer 4 miljard euro uit naar Rusland. In hoeverre de Russische importbeperkingen die daling hebben beïnvloed, kan het CBS niet zeggen.

Geen zuivel, meer vrachtwagens

Aan de uitvoer van artikelen die aan onder de boycot vallen, zijn de gevolgen van de maatregelen niettemin duidelijk te merken. Zuivel en vlees worden vrijwel helemaal niet meer geëxporteerd. De uitvoer van groenten, fruit, koffie, thee, cacao, specerijen en veevoer is sinds de sancties van kracht werden met minstens een derde afgenomen. Bij elkaar werd er van deze producten in de eerste zeven maanden van 2017 voor 213 miljoen euro uitgevoerd. Vier jaar geleden was dat nog 477 miljoen euro.

De export van bloemen en planten naar Rusland ging sinds 2013 met de helft onderuit. Volgens het CBS ligt dat niet aan de handelsmaatregelen, maar aan de zwakke roebel en de economische malaise in Rusland. Producenten van broeikassen, vrachtauto’s, landbouwmachines en medicijnen zagen hun Russische export sinds 2013 aanzienlijk toenemen.