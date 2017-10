Dit bed, zo goedkoop? Dat mocht u willen

Het leek al te mooi om waar te zijn en dat is het nu ook: een hoogslaper voor 24 euro die normaliter 319 euro kost. De kinderbedden die onlangs via de website van Leen Bakker foutief voor een bodemprijs werden aangeboden, hoeven toch niet voor die prijs geleverd te worden. Dat heeft de rechter maandagochtend bepaald in een kort geding dat claimclub Aliter Melius uit naam van honderden consumenten had aangespannen. Zij betaalden daarvoor „een paar tientjes”, aldus advocaat Chizki Loonstein van het voor de gelegenheid opgerichte juridisch adviesbureau.

Het laatste weekend van juli werden op de website van Leen Bakker bedden van het zogeheten Hoppekids met kortingen van 82 tot 93 procent aangeboden. Normaal kosten de bedden van het Deense merk tussen de 300 en 500 euro, nu stonden ze op de site voor respectievelijk 24 en 85,34 euro.

De vraag waar het in de rechtszaal, in het kort, om draaide: kon de consument er redelijkerwijs van uitgaan dat de prijs klopte en was er sprake van een geldige koopovereenkomst? Volgens advocaat Loonstein zijn kortingen van 80 of 90 procent niet ongewoon bij Leen Bakker, dat zich nadrukkelijk als prijsstunter profileert.

Volgens Leen Bakker kwam het er op zaterdagmiddag 29 juli achter dat er al vijftien bestellingen voor bedden van Hoppekids binnen waren. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht het meubelbedrijf naar eigen zeggen in totaal nog maar negentien hoogslapers van datzelfde merk. Nadat de onderneming de systeemfout ontdekte, duurde het nog bijna 24 uur voordat de foutieve korting geheel van de website verdween. In dat tijdsbestek werden er volgens het bedrijf bijna 47.000 bestellingen gedaan door 39.605 mensen voor bijna 61.000 hoogslapers. Het zou Leen Bakker drie jaar kosten om alle bedden te leveren en een verlies van bijna 10 miljoen euro opleveren, becijferde het bedrijf.

Het aantal geïnteresseerden in kinderbedden van Hoppekids groeide erg vlug door verspreiding op sociale media. En ook kortingssites als Pepper.com wezen op de (in kapitalen) „PRIJSFOUT” bij Leen Bakker.

De rechtbank oordeelde „dat van een consument die van plan is via internet een hoogslaperset te kopen, verwacht mag worden dat deze zich van tevoren globaal heeft georiënteerd op onder andere de prijzen van hoogslapersets”.

In andere woorden: de consument had kunnen weten dat hier sprake was van een vergissing. Het hof verwees daarbij naar een soortgelijke uitspraak die in 2008 werd gedaan door het gerechtshof in Den Bosch. Destijds werd via webwinkel Otto per abuis een lcd-tv voor een spotprijs aangeboden; ook toen werden consumenten niet in het gelijk gesteld.

Volgens Aliter Melius laat het vonnis nog wel ruimte voor de klanten die het bed bestelden vóórdat op sociale media bekend werd dat Leen Bakker het bed zo goedkoop aanbood. De claimclub laat weten in gesprek te gaan met die consumenten over vervolgstappen.