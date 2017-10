Theo Maassen wint opnieuw de cabaretprijs Poelifinario

Theo Maassen heeft maandagavond de Poelifinario gewonnen, de prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het seizoen. Hij liet hiermee genomineerde collega’s Claudia de Breij, Ronald Snijders, Vrijdag en Sandifort, en Sanne Wallis de Vries achter zich. Maassen kreeg de prijs voor zijn voorstelling Van kwaad tot erger - door de jury omschreven als ‘scherpe satire’ en ‘een masterclass in de humorkunde’.

In Van kwaad tot erger houdt Maassen een vlammend pleidooi voor de kracht van humor. Volgens Maassen vindt er een botsing der beschavingen plaats tussen het westen en de islam. Tegenover het heilige geloof in Allah plaatst hij zijn eigen, heilige geloof in de kracht van humor.

Maassen is niet de enige cabaretier die in zijn voorstellingen kritiek op de islam levert. Sinds de dood van Theo van Gogh in 2004 zijn cabaretiers als Hans Teeuwen en André Manuel zich ook steeds kritischer over de islam gaan uiten. Maassens won met Tegen beter weten in in 2006 al eens de Poelifinario. In deze voorstelling demonstreerde Maassen de westerse tolerantie tegenover religiekritiek door een kruisbeeld van Jezus Christus oraal te bevredigen.

„Ik ben zo blij dat wij een profeet hebben die je belachelijk kunt maken”, verklaarde Maassen. Grappen over de islam liggen veel gevoeliger, was Maassens conclusie, en omdat hij zich niet aan dat taboe wenste te houden, maakte hij stiekem toch een aantal snoeiharde grappen over moslims.

Dat Maassen voor beide voorstellingen een Poelifinario kreeg, laat zien dat het doorbreken van taboes door cabaretjury’s - nog steeds - erg gewaardeerd wordt. De jury schreef dan ook dat Maassen ‘grenzen opzoekt’, vooral wanneer hij ‘controversiële kwesties rond de islam en de PVV aansnijdt.’

De pers was enigszins verdeeld over Maassens voorstelling. Deze krant bekritiseerde Maassen voor zijn soms gemakzuchtige redeneringen en flauwe grappen. Andere kranten waren positiever.

Neerlands Hoop

De Neerlands Hoop, de prijs voor ‘een veelbelovende cabaretier met het grootste toekomstperspectief’, werd maandagavond daarnaast toegekend aan Jan Beuving voor zijn tweede voorstelling Raaklijn. De jury prees hem om zijn verfrissende kijk op de wereld en zijn knap geschreven, humoristische liedjes. Beuving, in 2010 afgestudeerd aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, is behalve cabaretier en tektschrijver ook wiskundige en maakt die kennis graag tot onderwerp van zijn voorstellingen. Zo zong hij in Raaklijn over de tangens en de stelling van Fermat, liedjes die volgens de jury ‘uitblinken in ongebruikelijke onderwerpkeuze, en slimme, humoristische teksten die met mathematische precisie zijn geschreven’. Hiermee staat Beuving in een traditie van klassieke tekstdichters als Drs. P en Kees Torn. In 2012 won Beuving niet toevallig al eens de Annie M.G. Schmidtprijs voor zijn lied ‘Vinkeveen’, uitgevoerd door Angela Groothuizen.

Maar Beuving vertelt ook graag verhalen over zijn amateurvoetbalelftal en de vele PVV-stemmers die hij onder zijn teamgenoten heeft. „Hij zet zichzelf neer als de raaklijn die langs twee uiteenlopende werelden scheert”, aldus de jury. Met deze thematiek vindt Beuvings voorstelling aansluiting bij andere cabaretiers die zich de afgelopen jaren nadrukkelijk als maatschappelijke verbinders hebben geprofileerd, onder wie Claudia de Breij en Ali B.