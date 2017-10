Boze vogels maken vlakke start op beurs Helsinki

Spelletjes voor op mobiele telefoons en tablets hebben over het algemeen een beperkte houdbaarheid. Heel even zijn ze bijzonder populair en speelt het halve land ze, maar zelden duurt die rage langer dan een paar maanden. Wie jaagt er bijvoorbeeld nog dagelijks op Pokémon? En hoeveel mensen doen nog aan Wordfeud, de applicatie waarmee je tegen vrienden een potje Scrabble kan spelen?

Zo bezien is het best indrukwekkend dat Angry Birds acht jaar na introductie onverminderd populair is. De verschillende varianten van het spel – in de ruimte, in Brazilië – worden jaarlijks honderden miljoenen keren gedownload. En dat terwijl de opzet van Angry Birds hetzelfde bleef: biggen aanvallen door met een katapult kwade vogels op ze af te schieten.

Afgelopen vrijdag ging de bedenker van Angry Birds, de Finse spellenmaker Rovio, in Helsinki naar de beurs. Doel was om kapitaal op de halen zodat Rovio in de toekomst verder kan groeien, valt te lezen in de prospectus van het bedrijf. Tegen een introductieprijs van 11,50 euro leverde dat een bedrag van 488 miljoen euro op. Het hele bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op bijna 900 miljoen euro.

De belangstelling voor de aandelen van Rovio was meteen groot. Vanwege de hoge vraag werd de inschrijving drie dagen eerder gesloten. Toch noteerde Rovio, na een flinke winst in de ochtend, aan het einde van de eerste handelsdag vlak. Uiteindelijk hebben veel beleggers en analisten toch hun twijfels: leunt het bedrijf niet te sterk op het succes van één spelletje?

De FarmVille-hype was zo voorbij

Een vergelijking met branchegenoot Zynga ligt voor de hand. Dat werd immers vooral groot door FarmVille, een simulatiespel waar spelers als boer hun akkers moesten onderhouden. Maar vlak na een vrij succesvolle beursgang in 2011 was iedereen plotseling uitgeboerd, waarna het aandeel in korte tijd bijna 80 procent aan waarde verloor. Een klap waarvan Zynga nooit meer is hersteld.

Het verschil tussen Rovio en Zynga is evenwel dat het Finse concern niet alléén spelletjes maakt. Rovio is langzaam bezig de Angry Birds-formule uit te bouwen en verkoopt inmiddels onder meer tassen, knuffels en kleding met de woedende vogels erop. Ook kwam het bedrijf vorig jaar met een tamelijk succesvolle Angry Birds-film, die in 2019 een vervolg krijgt.

Het neemt volgens Wim Zwanenburg, beursanalist bij Stroeve Lemberger Vermogensbeheer, niet weg dat Rovio valt of staat met het succes van zijn vogels. „En de groei is nu weliswaar goed, maar je kunt je afvragen of kinderen Angry Birds over vijf of tien jaar nog steeds leuk vinden. Dat waag ik te betwijfelen.” Die afhankelijkheid maakt Rovio „een heel speculatief bedrijf”, zegt Zwanenburg.

Nauwelijks vers kapitaal

Om te slagen op de lange termijn zal Rovio zich daarom in de breedte moeten ontwikkelen, denkt ook Koen Bender, eigenaar van vermogensbeheerder Mercurius. „Het enige interessante scenario is dat ze nieuwe spellen gaan bedenken of veelbelovende spellen gaan overnemen en zichzelf omvormen tot een soort gameplatform. Als ze doorgaan met alleen Angry Birds is het geen investering waar je als belegger in wilt stappen.”

De grote vraag is alleen in hoeverre de beursgang Rovio helpt bij die ambitie. Nieuwe aandelen heeft het bedrijf vrijdag namelijk amper uitgegeven. Verreweg het grootste deel van de opbrengst van 488 miljoen euro gaat dan ook naar vroegere aandeelhouders, die een deel van hun belang verkopen. Grootaandeelhouder Kaj Hed, oom van medeoprichter Niklas Hed, krijgt bijna de helft van dat bedrag.

Rovio zelf haalt door de beursgang slechts 30 miljoen euro aan nieuw kapitaal op. „Dat is echt heel beperkt”, vindt Zwanenburg. „30 miljoen stelt op het gebied van financiering heel weinig voor. Het zijn toch vooral de zittende aandeelhouders die hier cashen.”