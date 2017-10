Boomwortels

Mijn neefje logeert een nachtje bij ons. Aan de straat voor het huis staat een jonge boom stevig vastgezet tussen twee flinke palen. Hij zit er al een tijdje naar te kijken en vraagt: „Waarom is die boom aan die palen vastgemaakt?”

Ik antwoord: „Die boom staat nog niet goed vast omdat zijn wortels nog niet sterk genoeg zijn. Dankzij die palen blijft hij toch staan.”

Hij knikt begrijpend maar een moment later verschijnt er toch weer een fronsje op zijn voorhoofd. „Maar waar gaat hij anders heen?”

