Arrestatiegolf in Egyptische LHBT-gemeenschap

In Egypte zijn de afgelopen week zeker 33 mannen opgepakt als onderdeel van een arrestatiegolf binnen de LHBT-gemeenschap. Aanleiding voor de aanhoudingen was het hijsen van de regenboogvlag, een symbool voor de LHBT-gemeenschap, eind september. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International maandag.

De openbaar aanklager besloot een onderzoek in te stellen nadat lokale media zich kritisch hadden uitgelaten over het hijsen van de vlag. Dit gebeurde tijdens een concert van de openlijk homoseksuele Libanese band Mashrou’ Leila op 22 september in Kairo.

‘Losbandigheid’

Twee mannen zijn gearresteerd in relatie tot het hijsen van de vlag, de anderen hadden hier niets mee te maken. Zondag moesten al zestien mannen voorkomen vanwege “het bevorderen van een seksuele afwijking” en “losbandigheid,” een eufemisme voor homoseksualiteit, aldus Reuters. De rechter doet uitspraak op 29 oktober.

Homoseksualiteit is in Egypte officieel niet verboden maar in het conservatieve land worden homo´s wel met regelmaat vervolgd en gediscrimineerd. Zo werden in 2014 25 mannen gearresteerd in een badhuis omdat de hamam een ontmoetingsplek voor homoseksuelen zou zijn.