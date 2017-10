Steekpartij en aanrijding Canada

Een Canadese politieagent is zaterdagavond herhaaldelijk met een mes gestoken, meldde de plaatselijke politie zondag tijdens een persconferentie. Later op de avond werden verschillende voetgangers aangereden, waarschijnlijk door dezelfde persoon. De politie gaat uit van een terroristisch motief. De incidenten vonden plaats in Edmonton, de hoofdstad van de Canadese provincie Alberta.

Tijdens een football-wedstrijd Edmonton ramde een witte auto opzettelijk tegen een politiebarricade. Hierbij werd een politieagent geraakt en “de lucht in geworpen”, aldus politiechef Rod Knecht. Na de aanrijding stapte de chauffeur uit zijn wagen en stak de agent meerdere keren met een mes, om vervolgens te voet te vluchten. Op de passagiersstoel van zijn auto vond de politie een vlag van de Islamitische Staat (IS).

Klopjacht

Na de steekpartij werd een klopjacht ingezet om de dader te vinden. Enkele uren later hielden politieagenten een busje aan bij een verkeerscontrole. Volgens Knecht leek de naam van de chauffeur op die van de beheerder van de witte auto. Toen de politieagent van dienst dit vaststelde, reed het busje ineens op hoge snelheid weg, met politieauto’s in zijn kielzog. Tijdens de rit raakte het busje opzettelijk ten minste vier voetgangers. Uiteindelijk werd het busje aangehouden en de chauffeur opgepakt. Volgens Knecht is de verdachte een bekende van de politie.

Terreur

De politiechef gaat ervan uit dat de steekpartij en de aanrijdingen met elkaar te maken hebben, omdat vermoed wordt dat het dezelfde dader is. Volgens Knecht moeten de incidenten onderzocht worden als “terroristische acties”. De dader lijkt vooralsnog alleen hebben gewerkt. De neergestoken politieagent ligt in het ziekenhuis en heeft geen levensbedreigende verwondingen. Over de toestand van de voetgangers is niets bekend.