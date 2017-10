Schilderij van Renoir gestolen uit veilinghuis

Een schilderij van de Franse schilder Pierre-Auguste Renoir is zaterdag uit een veilinghuis gestolen. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van de politie. Het schilderij zou zondag worden verkocht in Saint-Germain-en-Laye, in de buurt van Parijs.

Het schilderij werd tentoongesteld in het veilinghuis. Het gaat om Portrait d’une jeune fille blonde, een klein doek van 14 bij 12,2 centimeter. De geschatte waarde van het schilderij ligt tussen de 25.000 en 30.000 euro.

Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal heeft kunnen plaatsvinden. De politie doet onderzoek en hoopt dat de beveiligingscamera’s meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

Eerder dit jaar werd in Italië ook al een schilderij van Renoir gestolen. Daar deden twee dieven zich voor als kunsthandelaars en namen zo een schilderij van Renoir en Rembrandt mee met een geschatte waarde van in totaal 27 miljoen euro.