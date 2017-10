Oud-zwemster Hansje Bunschoten overleden (59)

Oud-zwemster Hansje Bunschoten is zondagmiddag op 59-jarige leeftijd overleden. Ze was al geruime tijd ziek, ze had kanker. Dat meldt persbureau ANP op basis van een goede vriend van haar familie.

In 2006 kreeg Bunschoten borstkanker, negen jaar later kwam de ziekte weer terug. Ze vertelde in het televisieprogramma Maskers af dat zij tumoren had in haar hoofd met uitzaaien in haar lichaam. Ze sprak openhartig over haar ziekte. In juni van dit jaar werd ze geïnterviewd door het Parool waarin ze liet weten:

“Of mijn ziekte me ook iets goeds heeft gebracht? Helemaal niets. Pijn, vermoeidheid, onmacht en verlies van onafhankelijkheid”.

Debuut bij Spelen op 14-jarige leeftijd

Bunschoten was al op 14-jarige leeftijd actief op de Olympische Spelen in München. Haar beste resultaat waren twee vijfde plaatsen bij de estafette (4x 100 meter vrije slag en 4×100 meter wisselslag) Ze won tijdens haar zwemcarrière negen nationale titels en was de eerste Nederlandse zwemster die de 100 meter vrije slag onder de minuut zwom.

Na haar sportloopbaan werd Bunschoten actief als regisseur, programmamaker en commentator bij zwemwestrijden. In de jaren tachtig maakte ze met Kees Jansma het KRO-programma Sport op Vrijdag. Vanaf 2001 begon ze te werken als regisseur van Studio Sport.