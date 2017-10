O.J. Simpson voorwaardelijk vrijgelaten

De voormalige football-ster en acteur O.J. Simpson is zondag voorwaardelijk vrijgelaten, meldt persbureau Reuters. De 70-jarige Amerikaan heeft negen jaar vastgezeten voor een gewapende overval, destijds werd hij veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf. Hij wordt vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag.

In juli werd al duidelijk dat Simpson eerder vrij zou komen, maar het was tot nu toe niet bekend wanneer. De gevangenis in Nevada waar Simpson vastzat, was bang voor de enorme media-aandacht die zijn vrijlating zou trekken.

Proces van de eeuw

Simpson, in Amerika bekend onder zijn bijnaam “The Juice”, werd dertien jaar geleden vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Het proces tegen de sportheld wordt het “proces van de eeuw” genoemd.

Vorig jaar maakte documentairemaker Ezra Edelman een veelgeprezen documentaire over dit proces en de problemen in de Amerikaanse maatschappij die het blootlegde.