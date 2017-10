Nederland verliest EK-finale van Servië

De Nederlandse vrouwen is het niet gelukt om goud te veroveren op het EK volleybal. In de finale in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe in Azerbeidzjan was Servië in vier sets te sterk voor het team van bondscoach Jamie Morrison: 20-25 22-25 25-18 18-25.

Twee jaar terug op het vorige EK won het Nederlandse team ook zilver. De laatste Europese titel werd in 1995 behaald.

Even hoop na winnen van derde set

Oranje kwam zowel in de eerste als in de tweede set op voorsprong, maar het lukte niet om dit vast te houden. De Serviërs, verliezend finalist op de Olympische Spelen in Rio, waren op op beslissende punten koelbloediger. Met harde slagen vanuit het achterveld en een goed functionerend blok kwam Servië op een 2-0 voorsprong.

Het Nederlandse team bracht de spanning terug in de wedstrijd door de derde set ruim te winnen met 25-18. In het begin van de vierde set ging het even gelijk op, maar de hogere versnelling van Servië was Oranje uiteindelijk te machtig. In de groupsfase won Servië nog met 3-0 van Nederland.