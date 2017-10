Minister Hennis biedt nabestaanden Mali excuses aan

Minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) heeft haar excuses aangeboden aan de nabestaanden van de twee militairen die door een mortierongeluk in Mali zijn omgekomen. Ze heeft vrijdagavond gebeld met de familie van Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit Groningen, zo meldt RTV Noord. De militairen kwamen in juli 2016 in Mali om het leven tijdens een oefening met mortiergranaten.

De VVD-minister nam een dag na het uitkomen van het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) contact op. Geertje Groenboek de moeder van Hoving laat aan de omroep weten.

“Ze heeft gezegd dat het haar verschrikkelijk spijt dat het allemaal zo gelopen is. Laat ik het zo stellen: ze heeft haar menselijke kant getoond, maar dat verandert niets aan hoe wij erover denken. We blijven bij wat we hebben gezegd.”

Mogelijke rechtszaak tegen Defensie

In een gesprek met NRC liet Groenbeek al weten dat ze overwegen om een rechtszaak te starten tegen Defensie. De nabestaanden hebben advocaat Michael Ruperti gevraagd om dit voor te bereiden.

Uit het rapport van de OVV blijkt dat Defensie “ernstig tekort is geschoten” bij het incident in Mali. Zowel de veiligheid van de granaten was niet op orde als medische zorg voor militairen. Bij de granaat die werd gebruikt was het ontstekingsmechanisme aangetast, daardoor ontplofte de 60-milimeter-granaat vroegtijdig in de lanceringsbuis en raakte de twee militairen fataal. Een derde militair raakte zwaargewond.

Daarnaast gebruikte het Nederlandse leger een Togolese hospitaal voor traumabehandeling die niet voldeed aan de militaire richtlijnen. Hierdoor kreeg de gewonde militair niet de juiste hulp. Minister Hennis moet zich komende dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden voor de ernstige fouten op haar ministerie.