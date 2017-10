Medewerker van Strafhof betaald voor lobby bij het hof

Een huidige medewerker van het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft in het geheim en tegen betaling een zaak bij het hof helpen bepleiten, in 2015. De gedragscode van het hof schrijft voor dat een medewerker geen opdracht van een buitenstaander mag aannemen.

De opdracht kwam van haar voormalige baas, oud-hoofdaanklager van het hof Luis Moreno Ocampo. Dit blijkt uit documenten die de Franse site Mediapart heeft verkregen en die zijn onderzocht door NRC en het Europese journalistieke netwerk EIC.

Ocampo was tussen 2003 en 2012 de eerste hoofdaanklager van het Strafhof. In 2015 zette hij zich belangeloos in voor de yezidi’s, het volk dat slachtoffer is van Islamitische Staat in Irak. De website van Ocampo’s adviespraktijk meldt expliciet dat hij zich in deze zaak „niet persoonlijk” met het Strafhof inlaat.

Uit mails blijkt het tegendeel. Ocampo lobbyt persoonlijk bij zijn opvolger Fatou Bensouda. Hij vraagt haar te mogen bellen om „de yezidizaak uit te leggen en je te vragen wat ermee moet gebeuren”. Zij stemt daarmee in. Later hebben ze weer contact.

Ocampo vraagt huidig woordvoerder Florence Olara van het Strafhof een persconferentie te organiseren voor de yezidi’s. Olara ziet het belangenconflict, is op te maken uit e-mails. Een medewerker van Ocampo stelt daarom voor om „zoals Flo voorstelde, een vals e-mailadres te gebruiken dat ik voor haar gemaakt heb”. Hij lijkt er geen moeite mee te hebben.

Vanaf dan mailt Olara onder een pseudoniem met Ocampo en de yezididelegatie. Ze vraagt 8.000 dollar voor de klus, maar moet volgens een betalingsoverzicht genoegen nemen met 5.000 dollar. In een reactie zegt Olara dat ze niets met de persconferentie te maken heeft gehad.

In een reactie zegt huidig hoofdaanklager Bensouda te onderzoeken of Olara regels heeft overtreden. Ze stelt ook dat het beleid is om geen contact met Ocampo te leggen over kwesties die voor het hof liggen. „Integendeel”, ze „heeft dit standpunt aan meneer Ocampo duidelijk gemaakt”.