LIVE: Verstappen leidt in Maleisië

Hamilton verliest op Ricciardo 18/56Het zou vandaag zomaar een Red Bull een-twee kunnen worden. Hamilton ligt nu nog tweede, maar Ricciardo rijdt snellere rondetijden en heeft het gat van 6 sec teruggebracht naar 4. Verstappen heeft niets te duchten van de Hamilton en heeft zijn voorsprong uitgebreid naar 9 sec. In dit tempo, en met het tempo van Vettel, kan Hamilton tegen het einde van de race zomaar nog eens te maken krijgen met Vettel die zich op Sepang prima thuis lijkt te voelen in zijn Ferrari.

Vettel al op P6 15/56Vettel gaat als een speer en ligt nu al binnen de top 6, ook wel geholpen door wat vroege pitstops van coureurs voor hem. 1. MAX VERSTAPPEN

2. Lewis Hamilton +7,0 sec

3. Daniel Ricciardo +12,6

4. Valtteri Bottas +22,1

5. Sergio Perez +24,9

6. Sebastian Vettel +30,0

Ricciardo pakt Bottas 9/56En daar het tweede bewijs dat Mercedes het tempo gewoon niet optimaal te pakken heeft: Daniel Ricciardo pakt Valtteri Bottas en daarmee de 3e plek. Verstappen nog steds prima op weg en heeft nu 3,2 sec op Hamilton. Vettel is nu Alonso voorbij en neemt ook direct Kevin Magnussen (Haas) te pakken: P9 voor de Ferrari nu.

Verstappen aan de leiding in Grand Prix van Maleisié 6/56 Max Verstappen heeft een vroege tegenaanval van Lewis Hamilton gepareerd en koestert nu een veilige voorsprong van ruim 2 seconden op de WK-leider. Vettel komt na zijn stormachtige begin nu niet voorbij aan Fernando Alonso (McLaren) en zit vast op P11.

VIDEO: de start

Max Verstappen leidt de race! 4/56 Het lijkt niet goed te zitten met de racesnelheid van Mercedes. Max Verstappen pakt Lewis Hamilton (video) aan het einde van het rechte stuk. De 20-jarige Nederlander leidt de GP van Maleisië.

Vettel begint voortvarend 3/56 Plek 11! In twee ronden tijd heeft Vettel al bijna de helft van het veld ingehaald en rijdt inmiddels dus al richting de punten.

Verstappen tweede na cleane start Grand Prix van Maleisië 1/56 De start verloopt clean voor alle coureurs; geen brokstukken of aanrijdingen. Max Verstappen kwam prima weg, en dat gold ook voor Lewis Hamilton. Beide coureurs leiden vóór Valtteri Bottas, die zijn Mercedes voor de Red Bull van Daniel Ricciardo heeft weten te plaatsen.

Opwarmronde onderweg En daar rollen ze weg voor de opwarmronde. Iedereen komt weg, behalve Raikkonen. Hij staat nog in de pit, en lijkt de start niet te gaan halen.

Overleeft Verstappen nu eens de beginfase? Tsja, dat zou eens leuk zijn. Zeker nu Kimi Raikkonen voor hem weggevallen is. een goede start zou nu best wel eens kunnen betekenen dat Verstappen de race kan leiden na de eerste ronde. Maar te vaak dit seizoen zagen we de Red Bull al heel snel stuk gaan of verstrikt raken in aanrijdingen voordat de race goed en wel onderweg was. De eerste bochten zijn ook vandaag weer tricky: vorig jaar tikte Vettel daar Nico Rosberg nog achterstevoren.

De startopstelling Dan nog even de voorste rijen van de grid voordat de startlichten zo meteen doven: 1. L. Hamilton - Mercedes AMG

2. K. Raikkonen - Ferrari (wagen verwijderd van startgrid)

3. M. VERSTAPPEN - Red Bull

4. D. Ricciardo - Red Bull

5. V. Bottas - Mercedes AMG

6. E. Ocon - Force India F1

7. S. Vandoorne - McLaren

8. N. Hulkenberg - Renault

9. S. Perez - Force India F1

10. F. Alonso - McLaren

…

20. S. Vettel - Ferrari

Update: probleem Raikkonen Kimi Raikkonen's Ferrari wordt as we speak van de grid geduwd. Meer drama voor de Italianen hier in Maleisië. En als de voortekenen niet liegen - met de opgeblazen motor van Hamilton vorig jaar nog vers in het geheugen - zal dit niet het laatste onheil zijn dat we vandaag gaan zien. Ferrari probeert de wagen van Raikkonen nu vanuit de pitstraat te repareren en vanaf daar de race aan te vangen. Uitstekend nieuws voor Max Verstappen natuurlijk, die nu alleen Lewis Hamilton voor zich heeft en effectief vanaf de 2e plaats start. Lees ook: Formule 1-gids: verklarend voor de leek, verfrissend voor de liefhebber

Stand in het WK na 14 van de 20 races Nog even het uitgangspunt van de race vandaag: 1. Lewis Hamilton 263 punten

2. Sebastian Vettel 235

3. Valtteri Bottas 212

4. Daniel Ricciardo 162

5. Kimi Raikkonen 138

6. MAX VERSTAPPEN 68

7. Sergio Perez 68

…

18. Stoffel Vandoorne 7

Vettel meest succesvol in Maleisië Negentien jaar geleden werd de GP op Sepang voor het eerst verreden, dit jaar komt de F1 er voor het laatst. Althans, voorlopig. Sebastian Vettel is van de huidige coureurs het meest succesvol geweest in Maleisië; hij won er vier keer. Lewis Hamilton startte zoals vandaag tijdens de laatste vier edities vanaf pole position, maar won alleen in 2014. Fernando Alonso (McLaren) won drie keer op Sepang, waar Kimi Raikkonen (2) en Verstappen's teammaat Daniel Ricciardo (1) ook eens succesvol waren.

Blijft het droog? Dé vraag in Maleisië is elk jaar weer: blijft het droog of worden de coureurs getrakteerd op van die typisch (vaak) korte maar hevige tropische buien? Het zou voor Max Verstappen nog meer uitzicht bieden op een topklassering, aangezien weinig coureurs zo sterk zijn als hij op een natte baan. De voorspellingen lopen uiteen, maar de meeste wijzen op een kans op neerslag van 30 tot 40 procent. twee uur voor de start heeft het nog even flink geplenst, maar de baan is nu redelijk droog, al is het de vraag of de startplaatsen zometeen genoeg zijn opgedroogd voor de coureurs om een goede start te maken. .

VIDEO: 70ste pole position voor Lewis Hamilton Hij is inmiddels de recordhouder als het aankomt op meeste pole positions aller tijden. Het zag er vrijdag tijdens de trainingen absoluut niet naar uit dat Mercedes een dag later de snelste zou zijn tijdens de kwalificatie. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden een onverklaarbare 1,5 seconde per ronde langzamer dan de Ferrari’s. Maar ja, zaterdag was alles anders. Aan boord bij Lewis Hamilton in zijn Mercedes op weg naar weer een snelste kwalificatietijd van het hele veld.

Is de strijd om de wereldtitel beslecht nu Vettel achteraan start? Nee, niet dus. Geenszins zelfs. Vettel heeft met zijn Ferrari het materiaal om een prima inhaalrace te rijden en in de top 6 te finishen. Valt er een Red Bull of Mercedes uit, dan kan dat resultaat zelfs nog beter worden. Bovendien hoef je de race van vorig jaar in Maleisië er maar bij te pakken om eraan herinnerd te worden dat ook Hamilton net zo goed hard getroffen kan worden door pech. De Brit leidde soeverein de race en leek op weg de spanning in het WK helemaal terug te brengen, tot zijn Mercedes plofte. Nico Rosberg werd 3e en nam zo uiteindelijk de beslissende voorsprong in de titelstrijd.

Wat is het voordeel voor Vettel? In tegenstelling tot de coureurs die zich in de top 10 hebben gekwalificeerd - zij moeten starten op de band waarop zij hun beste kwalificatietijd reden - heeft de Duitser volledig vrije keuze in welke banden hij gaat gebruiken. Bovendien is de Ferrari-aandrijflijn gisteravond volledig vervangen wat Sebastian Vettel de meest nieuwe en verse krachtbron oplevert; frisser dan die van zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Bovendien was Ferrari het hele weekend de snelste. In de trainingen op vrijdag en zaterdag reed het Mercedes in diverse omstandigheden op aanzienlijke achterstand. Dit zou Vettel vertrouwen moeten geven in het kunnen volbrengen van een geslaagde inhaalrace.

Vettel start helemaal achteraan Het was een rampzalige zaterdag voor Sebastian Vettel. Een dag eerder, tijdens de trainingen, leek zijn Ferrari verrassend genoeg veel sneller dan de Mercedes van zijn rivaal Lewis Hamilton. Dat kwam goed uit, want de Duitser kan na de voor hem desastreus verlopen Grand Prix van Singapore twee weken geleden geen verdere averij gebruiken. Maar gisteren, tijdens de kwalificatie, gaf de Ferrari-aandrijflijn de geest nadat ‘s ochtends bij de laatste training al een probleem opdook. Vettel kreeg derhalve geen tijd op de klokken en start helemaal achteraan, terwijl Hamilton dus helemaal vóóraan begint. Hoe sterk is de Ferrari vandaag in Maleisië in de inhaalrace die Vettel te wachten staat?

VIDEO: de hoogtepunten van de kwalificatie Max Verstappen reed dus naar een puike 3e tijd in de finalefase van de kwalificatie gisteren. Bekijk hier de hoogtepunten: