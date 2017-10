Limburgse instelling staakt deel jeugd-ggz binnenkort

Mondriaan, een Zuid-Limburgse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, stopt „binnen enkele weken” de hulp aan een aantal kinderen. Dat zegt de organisatie tegen NRC. Door gemeentelijke bezuinigingen moet Mondriaan met steeds minder mensen dezelfde zorg leveren, zegt bestuurder Julliette van Eerd. „Ik grijp in voordat de werkdruk voor mijn psychiaters en verpleegkundigen onverantwoord hoog wordt. Niemand wil dat kinderen de dupe worden van de situatie, maar dit kan zo niet langer.”

Ruim vijfhonderd kinderen zijn bij Mondriaan in behandeling. Hoeveel van hen verstoken raken van zorg, kan Van Eerd niet zeggen. „Dat verkennen we nu zorgvuldig.” Zodra duidelijk is welke zorg voor wie wordt stopgezet, krijgen patiënten, familie en verwijzers dit te horen.

Mondriaan is de tweede instelling in korte tijd die aankondigt zich (deels) terug te trekken als aanbieder van zorg aan kwetsbare kinderen. Vrijdag meldde jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Groep niet mee te doen aan de aanbesteding van zorg in Dordrecht en omgeving. Ze acht de geboden vergoedingen te laag om goede kwaliteit van zorg te garanderen. Voor kinderen uit driehonderd gezinnen is daardoor onzeker of hun begeleider hen ook volgend jaar bijstaat.

Bij Mondriaan in Limburg is de zorg voor een aantal kinderen al binnen enkele weken in het geding. „De nachtdiensten van mijn jeugdpsychiaters gaan inmiddels over in hun dagdiensten”, zegt bestuurder Van Eerd. „Een hele nacht crisisdienst en meteen erna patiëntjes behandelen: dat houdt niemand lang vol.”

Gezien het specialistische karakter van de zorg is er voor kinderen wier zorg wordt stopgezet hoogstwaarschijnlijk geen goed alternatief in de directe omgeving, zegt Van Eerd.

De jeugdzorg is in 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. Dat ging gepaard met rijksbezuinigingen – circa 15 procent in drie jaar tijd. De werklast van aanbieders is daarbij fors toegenomen.