Hongaarse enquête over het ‘gevaarlijke plan’ van grote vijand Soros

Dat is de boodschap van de Hongaarse regering van premier Viktor Orbán in tv-spotjes. Die kondigen het begin aan van een ‘Nationale Consultatie’, waarin het kabinet Hongaren om hun mening vraagt over het zogenaamde „plan-Soros”.

Het correcte antwoord op de vragenlijst valt af te leiden uit de stellingnames die per brief worden voorgelegd: de 87-jarige zakenman en filantroop Soros zou de EU manipuleren om het Hongaarse grenshek af te breken en de grenzen open te gooien voor migranten, die hij ook wil opdringen aan Oost-Europese landen. Daarnaast zou hij achter een programma zitten om nationale Europese talen en culturen naar de achtergrond te dringen, „zodat de integratie van illegale migranten sneller verloopt”.

Het is de voorlopige climax van wat Soros – geboren in een joodse familie in Boedapest – zelf omschreef als een „moedwillige desinformatiecampagne” die „antisemitische beeldtaal” hanteert.

Tijdens de zomer hing de regering al affiches op met foto’s van een gemeen grijnzende Soros. Bijschrift: „Laat Soros niet het laatst lachen.” Op posters van de Fidesz-jongerenafdeling werd hij afgebeeld als poppenspeler die de oppositie manipuleert. Op sommige affiches verschenen met stift gekrabbelde teksten als „stinkende jood”. Orbán zelf noemde Soros „een speculant die een uitgebreid maffianetwerk beheert”. Zijn objectief: „Europa tot een continent maken met een gemengde bevolking”.

Kop van Jut

Critici zien een cynische strategie om kiezers te mobiliseren voor de parlementsverkiezingen begin 2018. Verzet tegen het Europese vluchtelingenbeleid is een cruciaal onderdeel van het draaiboek van regeringspartij Fidesz. In 2016 bepleitte Soros de georganiseerde opvang van 1 miljoen vluchtelingen per jaar in Europa. Het maakte hem tot perfecte kop van Jut.

Zijn voorgeschiedenis had Soros evenmin mee. Hij maakte de afgelopen decennia miljarden dollars over aan organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, minderheden of de strijd tegen overheidscorruptie. Sommige daarvan leveren regelmatig kritiek op de Hongaarse regering. In april keurde het Hongaarse parlement een wet goed die het voortbestaan bedreigt van de Central European University (CEU) in Boedapest, die in 1991 door Soros werd opgericht en als missie heeft om „open en democratische samenlevingen” te bevorderen. De onderhandelingen die bepalen of de universiteit kan blijven, lopen nog.

De Hongaarse voorstelling van Soros’ ideeën over migratie werd eerder door zijn woordvoerder Michael Vachon afgedaan als „fantasie”. In zijn voorstellen benadrukte Soros dat opvang in de regio het belangrijkst is en dat het cruciaal is vluchtelingen enkel naar plaatsen te sturen „waar zij heen willen en waar ze gewenst zijn”. Ook noemde hij het van belang dat alles op gecontroleerde wijze verloopt en er terugkeerbeleid is voor migranten die niet in aanmerking komen voor asiel. Punten die de nationale consultatie niet vermeldt.

Orbán organiseerde sinds 2015 al twee andere consultaties over migratie. In beide gevallen zaten de Fidesz-standpunten netjes voorverpakt in de vragen.

De campagne tegen Soros deed vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap in Hongarije steigeren. „Wij willen trotse Hongaarse joden zijn in een land waar het stempel ‘stinkende jood’ niet kan verschijnen op iemands beeltenis”, zei András Heisler, voorzitter van de joodse belangenorganisatie Mazsihisz deze zomer in het bijzijn van Orbán en de bezoekende Israëlische premier Netanyahu. „Het is mogelijk gebleken een totale propagandacampagne te lanceren waarvan de taal en de visuele instrumenten in onze geesten de slechte herinneringen van het verleden opwekten. Men kan redetwisten over de intenties van de campagne, maar een ding is onaanvaardbaar wat mij betreft: de joden van Hongarije zijn begonnen in angst te leven.” De Hongaarse regering ontkende herhaaldelijk beschuldigingen van antisemitisme.