Goud in Florida voor dubbelvier

De Nederlandse vrouwen-dubbelvier heeft bij de wereldkampioenschappen roeien goud behaald. In het Amerikaanse Sarasota wisten Olivia van Rooijen, Inge Janssen, Sophie Souwer en Nicole Beukers zaterdag de Poolse vrouwen te passeren en voor te blijven.

Zondag eindigden de beide Nederlandse achten naast het podium. De Holland Acht werd vierde in een finale die werd gewonnen door de Duitseboot. De Nederlandse vrouwenacht eindigde in de laatste finale van de WK als zesde en laatste. Hier ging het goud naar Roemenië.

Voor zowel de mannenvier-zonder als de vrouwenvier-zonder was er geen succes in Florida. De mannen slaagden er net als in Rio de Janeiro niet in het podium te halen. Het kwartet eindigde op de vierde plaats, Autralië werd eerste.

Pas laat naar koppositie

De winnende Nederlandse boot van de vrouwen-dubbelvier lag zaterdag bijna de hele race op de tweede plaats. Zo’n 150 meter voor de finish ging de Nederlandse boot, met slagvrouw Beukers, die van Polen voorbij. Die voorsprong gaf het kwartet van coach Josy Verdonkschot niet meer weg.

Drie voorgaande WK’s hadden driemaal brons opgeleverd voor deze boot. Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vorig jaar haalde de dubbelvier zilver, toen ook al met Inge Janssen en slagvrouw Nicole Beukers.

Beukers vertelde na afloop van de finale dat ze na 1.500 meter even dacht dat het niet meer ging lukken. „We kwamen niet echt dichterbij voor mijn gevoel. We wisten dat we Polen onder druk moesten houden en dat ze dan zouden breken. In de laatste vijfhonderd meter hebben we alles eruit geperst. Ik dacht tijdens de race aan de Spelen en dat heeft misschien wel het laatste zetje gegeven. Dit is zo gaaf. Na al die tweede en derde plaatsen zijn we nu de beste van de wereld. Dit hebben we verdiend.”

Bij de mannen finishte de dubbelvier net naast het podium. Hoewel het viertal met Abe Wiersma, Koen Metsemakers, Amos Keijser en Freek Robbers halverwege de race nog op kop lag, eindigde het op de vierde plek. De Australische roeiers gingen er met de wereldtitel vandoor.

Vrijdag had Nederland al een medaille behaald in Florida. De twintigjarige Marieke Keijser haalde zilver met de lichte skiff. Keijser lag op de vierde positie toen ze versnelde. Halverwege de race kwam ze op kop. Die positie wist ze niet vast te houden. Driehonderd meter voor de eindstreep kwam de Zuid-Afrikaanse Kirsten McCann haar voorbij die door kon trekken voor de winst.

Ze ging voor de winst, vertelde ze na afloop, maar was toch content met een tweede plaats. „Ik wilde de rest ‘breken’. Dat is prima gelukt denk ik zo. Alleen was McCann op het einde net iets sterker.” Keijser roeit dit jaar voor het eerst bij de senioren. Vorig jaar werd ze nog wereldkampioen bij de beloften. Misschien was het maar goed dat ze geen goud gewonnen had, stelde de roeister. „Als ik bij mijn debuut gelijk goud had gewonnen, was er niets meer te wensen geweest.”