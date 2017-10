Foutloze Verstappen pakt in Maleisië tweede Formule 1-zege

Zijn Red Bull bleef eindelijk heel en zelf bleef hij foutloos: Max Verstappen heeft in Maleisië zijn tweede Grand Prix in de Formule 1 gewonnen. Op het circuit van Sepang reed hij vrijwel de hele race aan de leiding.

Al in de vierde van in totaal 56 ronden pakte de zaterdag 20 jaar geworden Verstappen brutaal de leiding.

WK-leider Lewis Hamilton was hem te langzaam, waarna de Nederlander gestaag bouwde aan een veilige marge die hem in staat stelde het tempo van de race te dicteren. Geen moment kwam zijn leidende positie in gevaar.

Derhalve was het voor Verstappen, die zelf een smetteloze race reed, fijn dat zijn Red Bull - en met name de Renault-motor achterin - nu eens heel bleef. Na zeven uitvalbeurten in de voorgaande veertien races van dit seizoen, viel alles nu op z’n plek. Verstappen zei na de race dat hij dit resultaat echt nodig had.

“Het is geweldig, ongelofelijk om te winnen. Na het seizoen dat ik tot nu toe heb gehad, kwam deze zege op het goede moment.”

Ja, nu was het Verstappen die eens wat geluk had toen de Ferrari van Sebastian Vettel - verreweg de snelste man dit weekend - achteraan moest starten. Maar dan nog versloeg de jonge Limburger de huidige WK-leider overtuigend en reed zijn teammaat Daniel Ricciardo, die toch met hetzelfde materiaal rondrijd, op een achterstand van ruim 20 seconden.

Over een week gaat het F1-circus verder in Japan. In de strijd om het WK deed Hamilton uiteindelijk goede zaken; hij verruimde zijn voorsprong op Vettel van 28 naar 34 punten.

Uitslag Grand Prix van Maleisië

1. MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 56 ronden

2. Lewis Hamilton (Mercedes) + 12,8 sec

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) +22,5

4. Sebastian Vettel (Ferrari) +37,4

5. Valtteri Bottas (Mercedes) +56,0

6. Sergio Perez (Force India) +1:18,6

7. Stoffel Vandoorne (McLaren) +1 ronde

8. Lance Stroll (Williams) +1 ronde

9. Felipe Massa (Williams) +1 ronde

10. Esteban Ocon (Force India) +1 ronde

Stand in het WK na 15 van de 20 races

1. Lewis Hamilton 281 punten (+18 punten)

2. Sebastian Vettel 247 (+12)

3. Valtteri Bottas 222 (+10)

4. Daniel Ricciardo 177 (+15)

5. Kimi Raikkonen 138 (+0)

6. MAX VERSTAPPEN 93 (+25)

7. Sergio Perez 76 (+8)

…

14. Stoffel Vandoorne 13 (+6)