Eerste homohuwelijk in Duitsland gesloten

Het eerste Duitse homohuwelijk is zondag in Berlijn voltrokken. Dat meldt persbureau AP. Per 1 oktober ging een wetswijziging in die het voor iedereen mogelijk maakt om te trouwen.

In een gemeentehuis in het Berlijnse stadsdeel Schöneberg trouwden de 60-jarige Bodo Mende en de 59-jarige Karl Kreile met elkaar. Het stel is 38 jaar samen. Ook in andere steden konden partners van gelijk geslacht op zondag trouwen. “We maken vandaag een uitzondering,” zei de trouwambtenaar in Berlijn tegen AP. “Om te vieren dat het homohuwelijk vanaf vandaag mogelijk is.”

Tot zondag konden partners van gelijk geslacht alleen hun partnerschap laten registreren. Dit had een aantal verschillen met het huwelijk, zo was het niet mogelijk om gezamenlijk te adopteren.

Merkel

De Duitse Bondsdag stemde eind juni met het ‘huwelijk voor allen’ in, ondanks een tegenstem van bondskanselier Angela Merkel en veel partijgenoten van het CDU. Jarenlang heeft Merkel zich tegen het onderwerp verzet, maar afgelopen zomer zette ze de deur plotseling open. In een interview zei ze dat elke parlementariër zijn eigen geweten moest volgen. Al snel vroeg een coalitiepartner een stemming aan in de Bondsdag. Dit was zeer ongebruikelijk omdat er over deze wetswijziging niets was afgesproken in het regeerakkoord.

In 2001 was Nederland het eerste land waar het huwelijk werd opengesteld voor partners van gelijk geslacht. Inmiddels wordt het homohuwelijk in 23 landen gesloten.