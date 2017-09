Volleybalsters opnieuw naar finale EK

De Nederlandse volleybalsters staan opnieuw in de finale van het Europees Kampioenschap. In de halve eindstrijd had Nederland zaterdag de volle vijf sets nodig om gastland Azerbeidzjan uit te schakelen: 20-25 25-19 25-19 25-27 15-12. In de finale van zondag wacht de winnaar uit de partij tussen Servië en Turkije.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison begon in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe moeizaam aan de halve finale, schrijft ANP. In de eerste set kwam Nederland al vrij vroeg op een kleine achterstand te staan en die wisten de volleybalsters niet meer om te buigen. In de tweede set gebeurde precies het omgekeerde.

Een riante voorsprong kwijtgeraakt

Na een vrij gemakkelijke derde set leek Nederland de wedstrijd de partij vervolgens vrij eenvoudig te kunnen winnen. Bij een voorsprong van 22-17 in de vierde set slaagden de Nederlandse vrouwen er echter niet in de partij af te maken. Met vijf achtereenvolgende punten trok Azerbeidzjan de stand gelijk, om vervolgens ook de set te winnen. Anders ging dat in de vijfde set, waar Nederland zijn voorsprong niet meer uit handen gaf.

Volleybalster Robin de Kruijf vindt dat Nederland rijp is voor een grote prijs, te beginnen op het EK in Azerbeidzjan. “Pas nu zijn we een topteam”

Ook op het vorige EK in 2015 bereikte de Nederlandse volleybalvrouwen de finale van het toernooi, maar toen was Rusland in drie sets te sterk. De Servische vrouwen, een van de mogelijke tegenstanders van dit jaar, trof Nederland eerder dit toernooi al. Zonder al te veel succes overigens: de nummer twee van de Olympische Spelen in Rio won met 3-0 in sets.