‘Vijf commando’s doen aangifte tegen Defensie’

Vijf commando’s van het leger gaan aangifte doen tegen het ministerie van Defensie na een dodelijk ongeluk met een collega vorig jaar in Ossendrecht. Ze geven het ministerie van Defensie de schuld van zijn dood, zo bericht het AD.

De 35-jarige commandant werd per ongeluk doodgeschoten bij een schietoefening. Volgens de commando’s was de locatie waar de oefening werd gehouden, niet gekeurd en dus hadden ze er niet mogen oefenen. Verzoeken om de ruimte veiliger te maken, werden steeds afgewezen. Het geval van Ossendrecht staat niet op zichzelf, zeggen de commando’s in de krant.

In meerdere brandbrieven is aandacht gevraagd voor de slechte omstandigheden waarin het leger moet opereren en de versleten staat waarin het materieel verkeert waarmee ze moeten werken. Ze vinden de situatie dermate zorgwekkend dat ze nog een gang naar de rechter overwegen om het stoppen van de missie in Irak te eisen.

De aangifte volgt net nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport concludeerde dat de veiligheid bij een schietoefening in Mali “ernstig tekortschoot”. Bij dat incident kwamen twee Nederlandse militairen om het leven en raakte een derde gewond. De nabestaanden, die dezelfde advocaat als de commando’s in de arm hebben genomen, willen ook naar de rechter stappen. De Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, bood vrijdag bij de ouders excuses aan.

Na het schietincident in Ossendrecht werd een deel van de opleiding Korps Commandotroepen tijdelijk stilgelegd. De OVV concludeerde toen ook al in een kritisch rapport dat Defensie kampt met een gebrek aan materieel. Voertuigen, radio’s, wapens, nachtzicht en munitie zijn niet voorradig of kapot.