Verstappen start als derde in Maleisië, Vettel achteraan na problemen

Max Verstappen heeft zich op zijn twintigste verjaardag knap als derde gekwalificeerd voor de grand prix van Maleisië. Met zijn laatste ronde in de derde sessie was hij nog net sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo. WK-leider Lewis Hamilton pakte na wat een dramatisch weekend voor Mercedes leek te worden zijn vijfde pole position op het circuit van Sepang, Sebastian Vettel zag na problemen met zijn auto de wereldtitel nog verder weg raken.

Verstappen bleek al voor de elfde keer in vijftien races dit seizoen de snelste van de twee Red Bulls in de kwalificatie, wat aangeeft hoe sterk hij wel degelijk rijdt. Het zijn de zondagen die de Nederlander - soms zijn eigen schuld, maar meestal grote pech - nekken dit seizoen. Vandaar ook dat Ricciardo een straatlengte voorsprong heeft in het klassement en zelfs een coureur als Sergio Perez van Force India Verstappen binnen bereik heeft - Verstappen haalde in de helft van de grands prix dit seizoen de finish niet.

Het circuit in Maleisië, waar na achttien jaar zondag voor het laatst wordt gereden, lijkt de Red Bulls goedgezind; vorig jaar won Ricciardo er en werd Verstappen er tweede. Dat was een beduidend beter seizoen voor het team, maar ook dit weekend is de auto goed gebleken. En dan zijn er nog de notoire spontane stortbuien die de tropische hitte van Sepang met zich meebrengen.

Problemen Mercedes en toen niet meer

De pole position van Hamilton, de zeventigste in zijn carrière, bewees niet alleen zijn enorme klasse als coureur, het maakte ook duidelijk dat Mercedes bijzonder snel weer orde op zaken heeft kunnen stellen met wat toch vrijdag een dramatische auto leek. De nieuwe upgrades van Mercedes leken niet te werken en de achterstand op de Ferrari’s en Red Bulls was verrassend. Met het ‘oude’ materiaal kwam het - voor Hamilton in ieder geval - zaterdag toch nog goed.

Hij kan zijn voorsprong van 28 punten, zo hoog opgelopen na de botsing van uitdager Vettel met Verstappen en teamgenoot Kimi Raikkonen in Singapore, zondag gaan uitbouwen en de strijd om de wereldtitel zo goed als beslissen. Vettel had in de eerste kwalificatiesessie problemen met zijn auto die niet meer opgelost konden worden, daardoor start hij nu achteraan en wordt het voor hem een lange inhaalrace om de schade te beperken. Teamgenoot Raikkonen bewees met zijn tweede plek, maar een fractie achter Hamilton, dat de Ferrari’s in Maleisië goed zijn.