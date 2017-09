‘Verschillende gebreken in bod op EU-agentschap’

De Nederlandse bieding om het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) binnen te halen kent verschillende zwakten. In het bod staat bijvoorbeeld niets over de beveiliging, de aanwezigheid van een archief en de IT-systemen. Dat schrijft de Europese Commissie zaterdag in een reactie op de negentien biedingen die het uit verschillende lidstaten ontving.

Ook het feit dat Nederland de huisvesting voor het EMA niet op tijd af heeft, waardoor het agentschap eerst naar een tijdelijke locatie zou gaan, heeft volgens de commissie niet de voorkeur. In een algemene reactie op de biedingen staat:

“Eerst verhuizen naar een tijdelijke locatie is mogelijk minder wenselijk dan verhuizing naar de permanente locatie, vanwege het mogelijke werk en andere nadelen die twee verhuizingen in korte tijd met zich meebrengen.”

In het Nederlandse voorstel krijgt het EMA een compleet nieuw gebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het pand, dat zo’n 300 miljoen euro gaat kosten, is echter nog niet helemaal klaar op het moment dat de verhuizing van het geneesmiddelenbureau moet plaatsvinden. Een deel van de negenhonderd medewerkers zouden daarom in eerst in een andere locatie moeten werken.

Het Vivaldi-gebouw, dat het EMA moet gaan huisvesten. Afbeelding The Dutch Bid for EMA

Tegelijkertijd ziet de commissie ook voordelen in het Nederlandse bod. Zo wordt onder meer gewezen op de belastingvoordelen voor expats en de een eenmalige bijdrage van 18 miljoen euro die Nederland wil doen bij het binnenhalen van het EMA. Ook veel van de andere landen bieden echter voordelen specifiek voor het agentschap en zijn personeel.

‘Amsterdam behoort tot de top’

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zeggen de verschillende hiaten waarop de commissie wijst nog niets over de haalbaarheid van het bod. Dat iets niet is vermeld, wil niet zeggen dat het er niet is, aldus een woordvoerder van het departement. In een reactie tegenover persbureau ANP zegt hij:

“Wij bieden een op maat gemaakt gebouw waar alles in zit wat nodig is. Ons bod zegt ook niks over toiletten in het gebouw, maar die zijn er natuurlijk wel.”

Het verslag van de Europese Commissie laat volgens de zegsman duidelijk zien dat “Amsterdam bij de beste kandidaten hoort” die meedingen naar de komst van het agentschap. “Als het gaat om het gebouw, de locatie, bereikbaarheid en faciliteiten voor de organisatie en haar medewerkers voldoen we ruimschoots aan de criteria.”

Op dit moment zit het Europees Geneesmiddelenbureau nog in Londen maar doordat Groot-Brittannië per 2019 uit de Europese Unie stapt ziet het EMA zich gedwongen te verhuizen. In totaal doen negentien steden een poging het agentschap binnen te halen. Om de gunsten van de Europese Banken Autoriteit, eveneens nu in Londen gevestigd, dingen acht steden mee. Het besluit van de Europese Commissie wordt verwacht in november.