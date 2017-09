Superkoralen om het Great Barrier Reef te redden

Men deed het met vissen, het gebeurde met vogels, nu is ook koraal aan de beurt. In de strijd tegen het broeikaseffect en daarmee het afsterven van koraal, zijn wetenschappers begonnen met een nieuw project, schrijft the New York Times. De onderzoekers zijn op zoek naar zogenoemde superkoralen, die volgens hen het afstervende Great Barrier Reef aan de kust van Queensland, Australië kunnen redden.

Het Australische Institute of Marine Science verzamelt de sterkste koralen uit het Great Barrier Reef. Het gaat om de koralen die, omringd door afgestorven soortgenoten, nog wel kleurrijk zijn en bloeien. Eenmaal aan land worden de “superkoralen” onderzocht en getest. Welk koraal overleeft de verwachte watertemperatuur van 2050? De uitverkorenen met de beste genen worden gekruist en in tanks vermenigvuldigd om uiteindelijk in de oceaan verder te kunnen groeien.

Kijk in 360 graden mee met het team van dr. Neal Cantin in het Great Barrier Reef.

Kritiek

Het Great Barrier Reef begeeft zich in kritieke toestand. Decennia geleden sloegen wetenschappers al alarm, toen bleek dat het koraal een van de eerste slachtoffers van het broeikaseffect zou zijn. Onder meer door het gebruik van fossiele brandstoffen en het weerfenomeen El Niño, de opwarming van het zeewater langs de evenaar, stijgt de temperatuur van de oceaan rond het rif gestaag. Tijdens de zes maanden van El Niño kan het water tot drie graden warmer zijn dan normaal.

Het is voor koraal lastig te overleven in dit soort temperaturen. Opwarming leidt tot het afsterven van de algen die koralen in leven houden, waardoor de koralen verbleken en doodgaan. In 1982 stierf het eerste grote koraalrif af en vorig jaar bleek dat minstens 35 procent van het koraal aan de kust van Queensland dood of stervende is. De Australische overheid heeft weinig hoop voor de toekomst. Door het broeikaseffect zijn cyclonen in het land sterker geworden en dit zou het afsterven van de koraalriffen kunnen versterken.

Toekomst

Of het kweken van superkoralen de dood van het Great Barrier Reef kan voorkomen, is nog niet duidelijk. Het project staat nog in zijn kinderschoenen. Daarnaast zijn er om dit project op grote schaal uit te kunnen voeren miljarden nodig. Overheden lijken er vooralsnog niet happig op dit soort bedragen neer te leggen om het koraal te redden.

Misschien dat als het toerisme naar Australië afneemt, omdat er voor duikers niets meer te zien is in de Koraalzee, de regering haar geldsluizen opent om de “meest magische plek op aarde” te redden.