Staakt-het-vuren in Colombia

Nicolas Rodriguez, de leider van het Colombiaanse Nationale Bevrijdingsleger (ELN), heeft zijn onderdanen opgedragen de wapens neer te leggen. De een na grootste guerrillabeweging van het land heeft volgens persbureau Reuters een akkoord bereikt met president Santos over een staakt-het-vuren. Deze zal zaterdag om middernacht ingaan en in elk geval tot 9 januari duren.

President Santos ondertekende vrijdag een decreet over het staakt-het-vuren, Rodriguez publiceerde dezelfde dag een video waarin hij zijn troepen opdraagt geen overheidsgroeperingen meer aan te vallen. De rebellenleider zit voor zijn laptop, omring door gewapende en gemaskerde rebellen, als hij vertelt “geen twijfels” te hebben over de loyaliteit van zijn onderdanen.

In het decreet staat dat de ELN geen gijzelingen meer zal uitvoeren, geen minderjarigen meer zal rekruteren en geen aanvallen zal uitvoeren op de Colombiaanse wegen en pijpleidingen. De overheid belooft als tegenprestatie een betere behandeling van ELN-gevangenen. Ook zal zij linkse activisten beter beschermen.

Het conflict tussen de Colombiaanse overheid en de ELN speelt al tientallen jaren. Sinds februari onderhandelen de partijen in Quito, de hoofdstad van Ecuador, over de wapenstilstand, maar ook in deze periode voerde de rebellengroepering aanslagen en gijzelingen uit. Zo ontvoerden zij in juni dit jaar Spoorloos-journalist Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender.

De naleving van het staakt-het-vuren zal gecontroleerd worden door waarnemers van de Verenigde Naties, die gebieden waar de ELN actief is in de gaten zullen houden. De wapenstilstand loopt vooralsnog tot 9 januari, president Santos heeft aangegeven te hopen het decreet daarna te kunnen verlengen.

De overeenkomst met de ELN is een volgende stap naar de vrede voor president Santos. Vorig jaar tekende hij een vredesakkoord met de grootste rebellengroep van Colombia (FARC), waarvoor Santos de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Na het ondertekenen van het staakt-het-vuren met de ELN, zei hij: “We moeten nooit stoppen met het nastreven van vrede.”