PSV wint ruim van Willem II en blijft koploper

Koploper PSV heeft zaterdagavond opnieuw een comfortabele overwinning geboekt in de Eredivisie. In eigen huis wonnen de Eindhovenaren met 4-0 van provinciegenoot Willem II, dat met name in de eerste helft felle weerstand bood. Door de overwinning vergroot PSV zijn voorsprong op de nummer twee, SC Heerenveen, voorlopig naar vier punten.

Lang leek de ploeg van trainer Philip Cocu een moeilijke avond tegemoet te gaan tegen Willem II. De Tilburgenaren speelden fel en aanvallend en stonden verdedigend sterk, waardoor PSV in de eerste helft nauwelijks kansen kreeg. Voor de thuissupporters, die hun ploeg vorige week met 7-1 bij FC Utrecht zagen winnen, was dat reden tot een striemend fluitconcert.

Meteen na rust kwam daar, vrijwel vanuit het niets, verandering in toen PSV op het middenveld de bal onderschepte en flankspeler Steven Bergwijn met een steekpass Hirving Lozano vrij voor het Tilburgse doel zette. Oog in oog met doelman Timon Wellenreuther twijfelde de Mexicaan geen moment en haalde uit: 1-0.

Het verzet gebroken

Van het verzet van Willem II leek daarna weinig meer over, wat binnen tien minuten tot nog twee doelpunten leidde. De eerste viel uit een hoekschop die werd binnengekopt door Gastón Pereiro, de tweede was opnieuw een kopbal, ditmaal van Lozano. Na 70 minuten was het Marco van Ginkel die een ietwat twijfelachtige strafschop binnenschoot.

Na zeven wedstrijden komt PSV nu op achttien punten, vier meer dan SC Heerenveen. De Eindhovenaren zullen nu vol belangstelling kijken naar de wedstrijden van zondag, als veel rivalen elkaar treffen. Heerenveen ontvangt bijvoorbeeld Ajax, terwijl regerend landskampioen Feyenoord op bezoek moet bij AZ, de nummer zes van de huidige stand.

PEC derde na zege op Groningen

Hoog in dat klassement staat nu ook PEC Zwolle, dat zaterdagavond in eigen huis met 3-2 won van FC Groningen. Door de winnende treffer van aanvaller Youness Mokhtar stijgt de ploeg van trainer John van ’t Schip nu naar de derde plek in de stand.

ADO Den Haag won eerder op de avond al van NAC door een laat doelpunt van Tom Breugelsdijk. De Hagenezen staan voorlopig nog niet in het linkerrijtje: negende.