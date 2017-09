Ook in Catalonië zelf demonstraties tegen referendum

Ook in Barcelona demonstreren tegenstanders

Op verschillende plekken in Spanje is zaterdag al flink gedemonstreerd tegen het referendum. Onder meer in hoofdstad Madrid gingen duizenden mensen de straat op hun onvrede te uiten, meldt AFP. Maar ook in Catalonië organiseerden tegenstanders betogingen, onder meer in de Catalaanse hoofdstad Barcelona.

Tegenstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid demonstreren in Barcelona. Foto Yves Herman/Reuters

Voor het stadhuis verscheurden de aanwezige demonstranten een spandoek van de separatisten dat opriep tot “meer democratie”, schrijft persbureau AP. Ook waren er betogers die de “Estelada” in brand staken, de officieuze vlag van Catalonië. Ze riepen op de Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont in de cel te gooien.

In Madrid vonden overigens ook demonstraties voor het referendum plaats. Daar kwamen veel minder mensen op af dan op de betogingen tegen de stembusgang.