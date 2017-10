Hoe natter de zoen, hoe beter

Het zijn geen flauwe zoentjes, in de drie nieuwe trailers van Artis Micropia die sinds donderdag op televisie, in de bioscoop en online te zien zijn. De rauwe, dicht op de huid gefilmde filmpjes van intens zoenende mensen – veel speeksel, tong en zwoele lippen – zijn duidelijk bedoeld om mensen te verleiden tot een bezoekje aan museum Micropia, maar moeten ook de boodschap ‘zoen!’ afgeven. Hoe langer, Franser en natter, hoe beter.

Want hoe intenser mensen zoenen, hoe meer microben in hun mond ze uitwisselen, ontdekten ze in eigen onderzoek bij Micropia. Tijdens een tongzoentje van 10 seconden worden al 80 miljoen microben uitgewisseld.

Niet mis mee, zegt micro-bioloog Jasper Buikx (28), die bij Micropia werkt. Met collega’s leidt hij bezoekers enthousiast door de donkere bovenruimte van de expositie. „Uitwisselen van microben is heel goed voor je mond en voor je hele systeem.” Net zoals een ecosysteem sterker wordt met veel diversiteit, zo is ook het menselijk lichaam gebaat bij veel verschillende microben – organismen die te klein zijn om met het blote oog te zien.

Microben in een mond doen meer dan de weerstand verbeteren: ze beïnvloeden ook voor wie mensen vallen. Microben bepalen namelijk hoe een mond smaakt. Buikx: „En als je minnaar niet lekker smaakt tijdens het zoenen, word je meestal niet verliefd omdat hij of zij niet bij je past.” Op eenzelfde manier beïnvloeden microben op de huid van mensen hun liefdesleven. Hier bepalen ze iemands lichaamsgeur: bij mannen is deze meer kaasachtig; vrouwen ruiken zoeter en naar ui. Wie zich te veel wast met douchecrèmes of erg veel parfum opspuit, werkt daarmee de natuurlijke werking van microben tegen.

Maar het lichaamsdeel waarin microben, meer nog dan in de mond of op de huid, beïnvloeden tot wie wij ons aangetrokken voelen, zijn vreemd genoeg de darmen. „In de darmen zitten sowieso de meeste microben van het hele lichaam”, vertelt micro-bioloog Buikx, terwijl hij naast een opgezette, uitgerekte mannelijke darm in een verlichte bak staat. „Sinds twee, drie jaar weten we ook dat hier veel van onze hormonen worden gemaakt. Van dopamine en serotonine, hormonen waardoor we opwinding en geluk ervaren, zelfs meer dan de helft. Het zou dus goed kunnen dat de microben in de darmen bepalen op wie we verliefd worden.”

Is het misschien zo dat je darmbacteriën iets ervaren bij bepaalde personen en dan gelukshormonen aanmaken als je diegene ziet? Een beetje zoals Connie Palmen, die het in haar broek doet als ze haar grote liefde Ischa Meijer ziet aan het begin van de roman I.M.? „Ja, dit soort emoties hebben groot effect op onze darmen. En andersom.” Dus de vlinders in onze buik zijn eigenlijk…? „Bacteriën in de darmen, ja.”

Een en al genot en positiviteit lijkt het dus wel, waar die microben in ons lijf voor zorgen: aantrekkelijke geurtjes en smaakjes, gevoelens van opwinding. „De meeste mensen denken bij bacteriën alleen aan slechte dingen”, zegt Buikx, „ernstige ziektes, viezigheid, blauwalg. Maar zonder microben bestaan mensen niet. We hebben ze nodig, ook in ons liefdesleven.”

Toch zijn er op dit vlak ook micro-organismen waar mensen wel voor moeten uitkijken: de microben die soa’s veroorzaken. Want ook HPV, chlamydia en hiv ontstaan doordat mensen organismen uitwisselen tijdens seksueel contact. Microben zijn dus niet áltijd goed. Maar wat zoenen betreft, kunnen ze het bij Artis Micropia uit naam van de wetenschap niet vaak genoeg zeggen: gewoon lekker doen. Lang, heftig, teder of lekker nat.

The Science of Love-route is vanaf 28 september te volgen in Artis Micropia.