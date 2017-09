Mijn vrouw is feminist. De dood van Hugh Hefner laat haar koud. En toch niet. Halverwege de jaren negentig verdiende ze haar zakgeld met het bezorgen van de tijdschriftenmap. De Libelle, de Panorama en andere bladen die de mensen besteld hadden. Soms zat er een geseald periodiek tussen; onzichtbaar gemaakt door wit plastic. Er was een verstandhouding tussen de bezorgster en de ontvangers. „Uw magazine meneer,” zei ze neutraal. Wat gebeurde op het tuinpad, bleef op het tuinpad. Alleen in december was er een teken van waardering. Lezeressen van de Libelle gaven een kwartje, vaste klanten van het geheimzinnige pakketje soms wel tien gulden. Zo kwam een blijmoedig bezorgster van de Playboy aan haar kerstbonus.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl