‘Gouverneur Bali roept gevluchte inwoners terug te keren’

De gouverneur van het Indonesische eiland Bali, I Made Mangku Pastika, heeft gevluchte inwoners, opgeroepen terug naar huis te gaan. Dat heeft hij tegen de BBC gezegd.

Meer dan 140.000 inwoners zijn van het eiland voor een dreigende uitbarsting van de vulkaan Gunung Agung op de vlucht geslagen. Maar volgens de gouverneur kan iedereen die niet in de directe gevarenzone woont, beter naar huis gaan omdat de druk op de noodopvang te groot wordt. “Alleen inwoners van de 27 dorpjes in de directe nabijheid van de vulkaan moeten evacueren, de rest kan naar huis”, zei een woordvoerder van de nationale rampenbestrijdingsdienst, die eerder heeft gezegd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de vulkaan uitbarst.

Mensen die niet wonen in de zone van 12 kilometer rond de vulkaan die als gevaarlijk is bestempeld, moeten weg uit de opvangcentra, die de druk niet meer aankunnen. Er zijn ongeveer vijfhonderd scholen en tenten ingericht voor zeventigduizend mensen, maar omdat veel meer mensen zijn gevlucht, wordt de situatie nijpend.

De vulkaan in het noordoosten van het eiland is volgens de autoriteiten nog steeds “erg actief, maar stabiel”. Rond de vulkaan (3.142 meter) hebben honderden aardbevingen plaatsgevonden. Ook neemt het Indonesische Centrum voor Vulkanologie de uitstoot van sulfur waar tot een paar honderd meter boven de vulkaan. De vorige uitbarsting van de Gunung Agung gebeurde in 1963, daarbij kwamen toen meer dan 1.100 mensen om het leven.