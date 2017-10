Familieuitje? Nee, verkiezingscampagne

Bij Djeema el Fna (het Marokkaanse eetplein in het Museumpark) dook vorige week de fractie van DENK plotseling op. Ik herkende Tunahan Kuzu en Farid Azarkan in eerste instantie niet eens. Door hun blauwe maatpakken en de manier waarop ze zich door de menigte bewogen (breeduit en met langzame, zelfverzekerde pas) dacht ik even dat het beveiligers waren. Hoewel Kuzu een lief klein ventje aan zijn hand had, straalde zijn houding iets intimiderends uit. De heren waren op missie, dat was duidelijk. DENK wil volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in thuisstad Rotterdam en hoopt behalve op de stem van de Turkse Rotterdammers, natuurlijk ook op die van de Marokkanen. En dus was ik hier niet getuige van een gezellig familie-uitje, maar van de start van een lokale verkiezingscampagne.

Onder de (voornamelijk Marokkaanse) bezoekers van Djeema el Fna leken echter maar weinig mensen hen te herkennen, constateerde ik toen ik een poosje achter ze liep. Het werd geen selfie-circus zoals bij een bezoek van Geert Wilders, de heren maakten vooral foto’s van elkaar. Tot Kuzu iemand in het publiek herkende en erop afstapte. Het was Nourdin el Ouali, de voorman van de ‘door de islam geïnspireerde partij’ Nida. Kuzu begroette hem met een luid „Salaam Aleikum!” en trok hem in een stevige omhelzing. Verrassend, dacht ik, want Nida had net officieel bekendgemaakt niet te willen gaan samenwerken met DENK. Ik mocht er niks achter zoeken, zei El Ouali achteraf : „Het was gewoon een groet als stadgenoten en oud-collega’s”. Intussen kon ik Azarkan nog even aan zijn jasje trekken om te vragen naar de vorderingen van zijn Rotterdamse fractie. „Dat nieuws laat nog even op zich wachten,” antwoordde hij koeltjes, „maar we zoeken het in de samenwerking”. Dan toch? En met wie? Met een geheimzinnige glimlach op zijn gezicht verdween Azarkan met Kuzu en kinderen weer in het feestgedruis.

Jammer, want hoewel ik vol spanning uitkijk naar de verkiezingscampagnes in Rotterdam, is nog steeds niet duidelijk of het ook echt wel zo spannend gaat worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de oprichting van die andere, landelijke partij in Rotterdam, de PVV? Hebben die al een fractie op poten inmiddels? Thierry Baudet beweert „uit betrouwbare bron” te hebben vernomen dat het allemaal niet zo lekker gaat. Maar waarom zou ik Baudet vertrouwen, als bondgenoot van Leefbaar Rotterdam en met de PVV als grootste concurrent?

Intussen hebben andere Rotterdamse partijen al wel hun beoogde fractieleiders voorgesteld en maakten de linkse partijen afgelopen week bekend een „links front” te gaan vormen als „alternatief voor de gure, rechtse wind van Leefbaar Rotterdam en de PVV”. Dat klinkt verstandig, maar of het ook zin heeft? Want waar hoopt dat linkse front dan op? Op teleurgestelde Leefbaar-kiezers? Dat lijkt mij nogal onwaarschijnlijk. Hoe dan ook, laat het de komende maanden maar eens flink gaan waaien in dat Rotterdamse stadhuis, ik kan niet wachten.

(@mirjamdewinter) is freelance journalist en stadsgids in Rotterdam.