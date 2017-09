Drugs en wapens gevonden bij invallen Satudarah

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie drugs en wapens gevonden in de clubhuizen van motorclub Satudarah, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De politie deed de ontdekking tijdens de invallen bij clubhuizen in Apeldoorn en Beverwijk.

In Apeldoorn vond de politie ruim 4.000 euro contact geld, een vlindermes en wiet. Ook werd er een grote hoeveelheid drank en sporen van cocaïne en peperspray aangetroffen. In het clubhuis in Beverwijk is beslag gelegd op munitie, verschillende soorten messen, een boksbeugel, een slagstootwapen en wikkels met cocaïne. Daarnaast heeft de politie tien PGP-telefoons gevonden, die vaak gebruikt worden door criminelen om versleutelde berichten te versturen, onleesbaar voor politie en justitie.

Arrestaties

De invallen werden gedaan naar aanleiding van de arrestaties van drie Satudarah-kopstukken van afgelopen dinsdag, zij zitten nog minstens twee weken in de cel. De gevonden goederen zullen gebruikt worden in het strafrechtelijk onderzoek tegen de motorclub.

Het Openbaar Ministerie wil Satudarah laten verbieden door de civiele rechter. Het doel van de invallen was volgens het OM dan ook dat er een “definitief einde” komt aan de aanwezigheid van Satudarah in Nederland.

Satudarah is niet de enige motorclub het OM tegen strijdt. In november vroeg het parket de rechtbank in Utrecht om Bandidos Motorcycleclub (MC) te verbieden.