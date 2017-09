De zaal klapt als Baudet pleit voor het herwinnen “van ons zelfvertrouwen”

Bij de ingang van Club Villa Thalia, een hippe disco in het centrum van Rotterdam, staan vier banners. Drie van het Forum voor Democratie, en één van Leefbaar Rotterdam. De partijen vieren vandaag hun samenwerking voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, maar vooral de groeiende populariteit van het Forum.

In de zaal wordt het logo van Forum groot geprojecteerd op de muren, met op de achtergrond de Erasmusbrug. Vrijwilligers van de partij scannen toegangskaarten en wijzen mensen hun plaats toe in de zaal. Een campagnefilmpje voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart opent de middag. In eigen stad is Leefbaar vooral figurant op het feestje van het Forum voor Democratie en Thierry Baudet.

Leefbaar-aanvoerder Joost Eerdmans mag wel als eerste spreken. Tegen de ongeveer vierhonderd aanwezigen hekelt hij Turkse winkels en bejubelt hij ‘Hollandse groenteboeren’. De Rotterdamse wethouder haalt oude uitspraken van Pim Fortuyn aan, ageert tegen de ‘elite in Den Haag’.

Foto Robin Utrecht/ANP Foto Robin Utrecht/ANP

Echt aanslaan doet het niet. Er wordt wel geklapt, maar mat. De meeste mensen lijken op deze druilerige zaterdagmiddag niet voor Eerdmans te zijn gekomen. Ze zijn er wel, de die-hard Leefbaar-stemmers, maar als minderheid in eigen stad. Her en der is Rotterdamse te horen. Leefbaar-kopstukken van het eerste uur Ronald Sorensen en Marco Pastors zitten in de zaal, net als huidig raadslid Dries Mosch.

Hoe wil Leefbaar Rotterdam, in alliantie met Forum voor Democratie, de strijd aan met de PVV? ‘Ik ben niet bang voor Wilders.’



Vrijwel iedereen is vooral voor Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie gekomen. Daarvoor reden ze bijvoorbeeld vanochtend weg vanuit Venlo voor het bijwonen van de eerste politieke bijeenkomst van hun leven, zoals een zelfstandig ondernemer (64) in een jasje met geruit hemd. Nee, met zijn naam wil hij niet in de krant. Dat wil niemand. „Want de media verdraaien toch alles.”

Vooral mannen, vrijwel uitsluitend wit

Of mensen zijn boos om als ‘racist’ aangemerkt te worden, zegt een gepensioneerd medicus (kaal, met ronde bril) „uit de buurt van Rotterdam”. Dat gevoel, een diepe verontwaardiging vermengd met opborrelende woede tegen de Ander (vooral: tegen vermeende elites en immigranten), giert door de zaal. Mensen zijn hier omdat „ze het zat zijn hoe onze cultuur wordt aangevallen”, hoor je veel.

Foto Robin Utrecht/ANP

Door wie? Door moslims, zegt Willem, een 65-jarige verpleegkundige, z’n hele leven links geweest. Door de gevestigde partijen, zegt de medicus, nooit politiek geëngageerd geweest „maar het nu beu” is. Door iedereen die géén ‘gewone Nederlander’ is, zegt de man uit Venlo. Wie dat wel zijn: „authentieke Nederlanders, die zich als een Nederlander gedragen. Zoals de mensen hier”, zegt hij.

Dat zijn vooral mannen, vrijwel uitsluitend wit. Vrouwen zijn er ook, maar niet veel. Er zijn jongeren, maar meer grijze haren. Er zijn veel zelfstandig ondernemers en mensen die zichzelf “onderdeel van de middengroep” noemen. Voor veel van hen is het de eerste politieke bijeenkomst die ze bezoeken. Lid van het Forum werden ze veelal na de Tweede Kamerverkiezingen van maart, toen de partij twee zetels won.

In zijn speech gaat Baudet vooral in op het thema dat veel mensen hierheen bracht: wat hij „de aanval op onze cultuur door een groep met een internationale agenda van zelfhaat” noemt. Hij hekelt verder de media, die zijn uitspraken steeds zouden verdraaien, en de gevestigde partijen, die alleen maar aan zichzelf zouden denken. Als hij pleit voor het herwinnen „van ons zelfvertrouwen” wordt er geklapt in de zaal. Dat zelfvertrouwen is volgens hem nodig om de bedreigde cultuur te beschermen. De man uit Venlo knikt. „Nederland voor de Nederlanders, daar moet het weer om gaan”, zegt hij.

Af en toe laat Baudet ‘Rotterdam’ vallen, maar dit is vooral een speech voor Nederland die toevallig in Rotterdam uitgesproken wordt. Zoals deze bijeenkomst voor zijn Forum voor Democratie vooral de zoveelste met een volle zaal ergens in het land is. Want de ambities van de partij reiken verder dan de stad van Eerdmans. Baudet: „Bij de provinciale statenverkiezingen van 2019 willen we zoveel zetels halen dat de coalitie haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest.”