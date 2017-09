De dromen van een volk zonder staat

Waarom hebben de Koerden nog geen eigen staat?

Dit lijkt inderdaad merkwaardig. De Koerden worden wel het grootste volk ter wereld zonder eigen staat genoemd. Alles bijeen omvatten de Koerden zo’n 30 tot 35 miljoen mensen. Ruim de helft woont in Turkije, waar ze een vijfde tot een kwart van de bevolking uitmaken. In Irak wonen ongeveer vijf miljoen Koerden, in Iran iets meer. In Syrië zijn het er ruim een miljoen en dan leven er ook nogal wat in Armenië. In de diaspora zitten er nog eens een paar miljoen.

Hun grote kans op een eigen staat kregen de Koerden kort na de Eerste Wereldoorlog, toen het Ottomaanse rijk waar ze toe hadden behoord uit elkaar viel. Het idee van zelfbeschikkingsrecht van de volkeren vierde toen bovendien hoogtij. Het verdrag van Sèvres van 1920 over de nieuwe ordening in het Midden-Oosten liet de mogelijkheid van een Koerdische staat open. Vooral door het militaire ingrijpen van de nieuwe Turkse leider Atatürk kwam dat er niet en werd Koerdistan meteen weer van de kaart geveegd. Zo belandden de Koerden onder Turks, Iraaks, Iraans of Syrisch gezag. Daaronder zijn ze tot vandaag gebleven, al genieten de Iraakse en Syrische Koerden nu autonomie.