D66 wil de milieuzone ook in Zuid

D66 wil de milieuzone uitbreiden naar Rotterdam-Zuid. Nu geldt deze alleen ten noorden van de Maas. Dat staat in het concept van het programma ‘Wereldstad in wording’ van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Begin november stellen de leden van de partij het definitief vast.

Wel moeten de regels van de milieuzone veranderen. Niet het kenteken of bouwjaar moet bepalen of een auto de milieuzone in mag, maar zijn uitstoot van CO2, stikstof en roet. Met dit onderdeel van het verkiezingsprogramma neemt de partij formeel afstand van het beleid van de huidige D66-wethouder van Duurzaamheid en Mobiliteit, Pex Langenberg. Langenberg voert al langer dan een jaar rechtszaken tegen Rotterdammers die zich verzetten tegen het door hem ingestelde verbod op benzineauto’s van voor 1992. Lijsttrekker Saïd Kasmi van D66 zegt te kiezen voor een geloofwaardig milieubeleid. „We steunen Langenberg. Maar als iets beter kan, moeten we het ook beter doen.”

Ook staat in het verkiezingsprogramma dat cruiseschepen niet meer naast de ingang van de milieuzone bij de Wilhelminapier mogen aanleggen. Ze stoten teveel roet, stikstof en CO2 uit omdat de motor op zware diesel loopt. Ze moeten verkassen naar de Merwehaven.

Verder wil D66 af van de huisvestingsvergunning in de Rotterdamwet. Onderzoek toont namelijk aan dat deze niet leidt tot verbetering van verloederde wijken in Rotterdam-Zuid. Bovendien stigmatiseert het Rotterdammers die niet naar Rotterdamwet-wijken mogen verhuizen omdat ze een uitkering krijgen of minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen. „We willen de regering ervan overtuigen deze wet te veranderen”, aldus Kasmi. Vraag is echter hoe zwaar dit punt weegt voor D66. Wil de partij opnieuw besturen, dan moet ze mogelijk onderhandelen met Leefbaar Rotterdam die de wet als eerste invoerde en zweert bij de inkomenseis. „Je kunt nooit alles krijgen”, aldus Kasmi.

Typisch Rotterdams D66-beleid waarmee de nieuwe lichting politici door wil, is het steunen van initiatieven van Rotterdammers zelf. Die regeling is bedacht in 2010 door het huidige D66-raadslid Jos Verveen die zich opnieuw verkiesbaar stelt om zijn plan af te maken. Daarbij kunnen Rotterdammers met een goed idee voor de stad een plan indienen bij de gemeente. Ze kunnen daarvoor na toetsing een eenmalige subsidie van de gemeente krijgen. Daarna moet het initiatief zelfstandig draaien. Nu is er 3 miljoen euro per jaar beschikbaar. Maar dat moet 36 miljoen euro worden (1 procent van de Rotterdamse begroting van 3,6 miljard euro). Voorbeelden van voltooide initiatieven zijn de Schaatsbaan in Kralingen, de oprichting van Hockeyclub Delfshaven om de sport voor kinderen in deze arme wijk toegankelijk te maken en Geveltuinen XXL om straten in het Oude Westen te vergroenen.

Eerder aangekondigde plannen om de metro door te trekken van Kralingse Zoom naar Rotterdam-Zuid zet D66 door. Dat gaat miljoenen kosten omdat er dan een nieuwe brug over de Maas moet komen. Dit sluit aan op plannen om de woonwijken in Feijenoord, Charlois en IJsselmonde rondom het nieuw te bouwen voetbalstadion te ontsluiten.

Een plan dat de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, Suardus Ebbinge, zelf inbracht is de opening van een drive through coffeeshop aan de rand van de stad. Die moet consumenten wegleiden van coffeeshops in het centrum. Daar is het vooral ’s avonds erg druk. Ook Ebbinge - nu gebiedsvoorzitter Centrum - stelt zich verkiesbaar.