Catalaanse politie sluit honderden ‘stembureaus’ af

De Catalaanse politie heeft in Catalonië 1.300 van de 2.316 schoolgebouwen afgegrendeld waar separatisten zondag een referendum willen houden, bericht Reuters. Het referendum over onafhankelijkheid is in strijd met de wet en verboden door de Spaanse rechter. Maar Catalaanse separatisten, willen zondag hoe dan ook een stembusgang laten plaatsvinden.

Als de meerderheid voor onafhankelijkheid stemt willen ze een eigen republiek uitroepen. De goed georganiseerde separatisten hebben ook plekken geheim gehouden waar mensen morgen kunnen stemmen. Ook zijn 163 schoolgebouwen die morgen als ‘stembureau’ moeten dienen, bezet door mensen die willen voorkomen dat de politie ze afsluit. Mensen hebben er zelfs de afgelopen nacht geslapen.

De politie heeft al laten weten zondagochtend mensen te zullen verwijderen. Vrijwilligers die zondag toch een locatie zullen openhouden, lopen de kans op een boete tot maximaal driehonderd euro.

De Catalanen hebben al achttien keer tevergeefs verzocht om een volksraadpleging. De relatief rijke regio in het noordoosten van het land voelt zich financieel achtergesteld. Ook vinden sommigen Catalanen dat hun eigen taal en cultuur niet genoeg ruimte krijgen in Spanje. Het toppunt voor veel Catalanen was 2010 toen het Constitutioneel Hof cruciale delen haalde uit een nieuw statuut dat het gebied meer autonomie moest geven.

Madrid benadrukt dat een referendum ongrondwettig is en liet eerder in september hoge Catalaanse functionarissen arresteren. In Barcelona werd zaterdag een grote demonstratie gehouden voor de eenheid in het land.