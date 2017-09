3 juni 2008. Ik was 6 jaar oud. Mijn vriendin en ik waren aan het spelen bij mijn opa en oma, die aan het bos wonen. Rennend door het bos om vlinders te vangen raakten we de weg kwijt. We zochten en zochten maar konden de weg naar huis niet vinden. Opeens ging de tijd veel langzamer. Minuten leken uren. We stortten allebei in op een bankje. Wanhopig. Zo wanhopig dat die vijf uren wel leken op vijf weken. Dat moment beseften we: we gaan sterven van de honger. Na een lange tijd ruziën waren we het er met elkaar over eens. We doen steen, papier, schaar om te bepalen wie wie op mag eten. Op dat moment werden we gevonden door mijn opa en de politie.