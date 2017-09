Zijn nepnieuws streefde het doel volledig voorbij

In de wereld van het nepnieuws was niemand machtiger dan Paul Horner. Vorige week overleed Horner op 38-jarige leeftijd, vermoedelijk door een overdosis drugs.

Horner schreef nepartikelen op verschillende sites, waaronder zijn eigen News Examiner en nepversies van de sites van nieuwszenders CNN en NBC. Zijn onzinnige berichten hadden soms grote gevolgen. Zo moest de gouverneur van de staat Arizona op televisie ontkennen dat alle scholen in de staat verplicht ‘homogenezingsprogramma’s’ moesten invoeren. De Mexicaanse regering voelde zich na een artikel van Horner gedwongen te bewijzen dat drugsbaas ‘El Chapo’ niet opnieuw ontsnapt was.

Naam: Paul Horner (1978-2017) Geboren te: Minnesota (VS) Was: nepnieuwsschrijver

Horners favoriete grap was ‘Fappy de antimasturbatiedolfijn’, de mascotte van een fictieve christelijke organisatie. Fappy zou meerdere keren gearresteerd zijn voor masturberen in het openbaar. Ook zou de mascotte naakt in het dolfijnenaquarium in Sea World zijn gedoken. De Facebookpagina van de dolfijn heeft bijna 60.000 likes.

Veel van Horners artikelen waren populair onder Trump-aanhangers. Zo schreef hij dat Obama een homoseksuele radicale moslim was en dat demonstranten bij verkiezingsoptredens van Donald Trump betaald werden om te protesteren. Dat laatste artikel werd zelfs gedeeld door leden van Trumps campagneteam, onder wie zoon Eric en adviseur Kellyanne Conway.

Trump geholpen

In een interview met de Washington Post zei Horner verbaasd te zijn dat zijn berichten zo serieus werden genomen. „Ik wilde Trumps aanhangers belachelijk maken, maar ze geloofden het echt. Ik had verwacht dat ze het zouden checken en dan voor gek zouden staan. Maar ze gaan er gewoon mee aan de haal! Ze checken nooit iets!”

Horner vreesde dat zijn berichten zelfs hadden bijgedragen aan de overwinning van Trump. „Ik denk dat ik zijn campagne heb geholpen, in plaats van tegengewerkt. Dat voelt slecht.”

Het leverde Horner wel bekendheid op – en geld. Naar eigen zeggen verdiende hij tijdens de verkiezingen ruim 10.000 dollar per maand aan advertenties. Zijn artikelen verschilden wel van ander nepnieuws, zei hij tegen NBC. „Anderen schrijven nepnieuws alleen om te misleiden. Er zit geen gedachte achter, geen satire, niks slims. Ik schreef al mijn verhalen om Trumpaanhangers die ze deelden er dom uit te laten zien.”