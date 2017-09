Zes Gouden Kalveren voor Brimstone

Martin Koolhovens griezelwestern Brimstone is de grote winnaar bij de Gouden Kalveren, die vrijdagavond zijn uitgereikt in de stadsschouwburg van Utrecht. Zes prijzen gingen naar deze film. Dat is nooit eerder gebeurd.

Brimstone was vooraf al de uitgesproken favoriet met negen nominaties. De film ontving het Gouden Kalf voor beste film en Martin Koolhoven werd uitgeroepen tot beste regisseur. Rogier Stoffers kreeg het Gouden Kalf voor beste camerawerk en componist Tom Holkenborg (beter bekend als Junkie XL) mocht de prijs voor de beste filmmuziek in ontvangst nemen. Holkenborg was eregast in Utrecht dit jaar. Daar komen ook nog Gouden Kalveren voor beste geluidsontwerp en beste production design bij (voor respectievelijk Herman Pieëte en Floris Vos).

Met de uitverkiezing van Brimstone werden lef, vasthoudendheid en ambitie bekroond: de film van Koolhoven is een lange, duistere, gewelddadige en ingenieus geconstrueerde wraakwestern met een internationale cast. Brimstone is daarmee allesbehalve ‘business as usual’ voor de Nederlandse filmwereld. De film is Engels gesproken, maar het verhaal heeft een Nederlands tintje omdat Brimstone zich afspeelt in een milieu van Hollandse immigranten in de VS.

De film ging in september 2016 in première op het filmfestival van Venetië en is inmiddels ook uitgebracht in een flink aantal Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daar werd de film gemengd ontvangen.

De grote verliezer bij de Gouden Kalveren was boekverfilming Tonio van regisseur Paula van der Oest, naar de autobiografische roman waarin A.F.Th. van der Heijden het verlies van zijn zoon beschreef. Van de zeven nominaties wist Tonio er slechts één te verzilveren: die voor beste montage (Sander Vos).

De grootste verrassing van de avond was dat het Gouden Kalf voor de beste acteur niet, zoals algemeen verwacht, naar Pierre Bokma ging, die indrukwekkend gestalte geeft aan het verdriet van schrijver Adri in Tonio, maar naar Peter Paul Muller. Hij speelt de titelheld – een steile, principiële blanke advocaat en strijder tegen Apartheid in Zuid-Afrika – in Bram Fischer van Jean van de Velde. De regisseur zelf viel in de prijzen als de auteur van het scenario voor zijn film. Daarmee lijkt niet Tonio maar Bram Fischer dit jaar jaar de runner-up te zijn geweest voor het Gouden Kalf voor beste film.

Het Gouden Kalf voor beste actrice ging zoals verwacht naar Nora El Koussour, voor haar knappe portret van een vurige, radicaliserende moslima in Layla M. van Mijke de Jong. Mohammed Azaay, die haar vader speelt, viel eveneens in de prijzen (beste mannelijke bijrol). De beste vrouwelijke bijrol werd gespeeld door Marie-Louise Stheins in Waldstille.

Het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire ging naar publiekslieveling De kinderen van Juf Kiet, over een lerares voor een klas vol getraumatiseerde kinderen van vluchtelingen, gemaakt door het regisseursduo Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster. Beste televisiedrama was De zaak Menten van regisseur Tim Oliehoek.

Correctie: In een eerdere versie stond abusievelijk vermeld dat Brimstone twaalf keer was genomineerd. Dit moet negen keer zijn.