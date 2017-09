Zeker 22 doden bij verdrukking Mumbai

Op een station in de West-Indiase stad Mumbai zijn vrijdagochtend zeker 22 doden gevallen toen er paniek uitbrak in een grote menigte. Volgens persbureau AP raakten minstens 27 anderen gewond in de verdrukking.

Het ongeval vond plaats tijdens de ochtendspits, op een overvolle loopbrug die twee stations met elkaar verbindt. De paniek brak uit toen sommige voetgangers dachten dat de brug het zou begeven. Er ontstond gedrang om zo snel mogelijk naar het einde van de brug te komen. Doordat de doorgang te smal was om het grote aantal voetgangers tegelijk af te voeren, werden tientallen mensen onder de voet gelopen.

Let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Volgens een politiewoordvoerder was de mensenmassa die ochtend extra groot doordat een grote menigte onder de brug stond te schuilen voor de regen. Ook klagen veel reizigers over straatverkopers die op de nauwe bruggen staan met koopwaar. Op video’s via sociale media is te zien hoe voetgangers in paniek proberen de brug te verlaten.

De Indiase premier Narendra Modi reageerde enkele uren na de ramp via Twitter, waar hij zijn medeleven uitsprak voor de slachtoffers. Verdrukkingen komen vaker voor in India, dat met name tijdens religieuze festivals vaak grote hoeveelheden gelovigen op één plaats heeft.

Het stationsgebied rondom Elphinstone Station in Mumbai