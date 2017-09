Oranje zonder Sneijder in afsluitende duels WK-kwalificatie

Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar komen in de afsluitende WK-kwalificatie duels tegen Wit-Rusland en Zweden niet in actie. Dat maakte Bondscoach Dick Advocaat vrijdagmiddag bekend.

Sneijder heeft sinds de vorige interlands geen minuten meer gemaakt bij zijn Franse club OGC Nice. Bondscoach Dick Advocaat besloot Sneijder daarom niet op te nemen in zijn selectie, die uit 24 spelers bestaat. Huntelaar zat nog wel in de voorselectie, maar kreeg uiteindelijk geen oproep van de bondscoach om de afsluitende duels in actie te komen.

Ryan Babel is wel geselecteerd voor de twee wedstrijden. De laatste keer dat Babel een interland voor Oranje speelde was in november 2011.

Vrijdagochtend werd al duidelijk dat Bruno Martins Indi de laatste groepswedstrijden voor Oranje gaat missen. De verdediger die bij het Engelse Stoke City speelt, kampt met een liesblessure die hij dit weekend opliep in de competitiewedstrijd tegen Chelsea. Quincy Promes en Stefan de Vrij spelen ook niet mee wegens blessures.

Wat is er nodig om het WK te halen?

Top-3 Groep A: 1. Frankrijk (17 punten, doelsaldo +10)

2. Zweden (16 punten, doelsaldo +11)

3. Nederland (13 punten, doelsaldo +5)

Het Nederlands Elftal heeft theoretisch nog kans om het WK van 2018 te halen, maar staat voor een bijna onmogelijke opgave. Op zaterdag 7 oktober speelt Oranje tegen Wit-Rusland, drie dagen later moet het zien af te rekenen met directe concurrent Zweden.

Programma: Wit-Rusland - Nederland (7 oktober, 20.45 uur)

Nederland - Zweden (10 oktober, 20.45 uur)

Als de ploeg van bondscoach Dick Advocaat nog kans wil maken op een plek in de eindronde, zal het flink moeten werken aan het doelsaldo om als tweede te eindigen in Groep A.

Zweden heeft met nog twee wedstrijden te spelen een voorsprong van zes doelpunten. Onthoud daarbij dat het soepel scorende Zweden nog thuis tegen Luxemburg speelt, de ploeg die tot na Wit-Rusland de meeste goals tegen kreeg.

Zelfs al mocht dit lukken, dan is Oranje nog steeds niet definitief geplaatst. Van de negen poules gaan alleen de acht beste nummers twee door naar een play-offcompetitie, waarvan de beste vier zich plaatsen voor de eindronde.