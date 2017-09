VN akkoord met onderzoek oorlogs- misdaden in Jemen

Een door Nederland en Canada ingediende resolutie in de VN-Mensenrechtenraad in Genève is op vrijdagavond in afgezwakte vorm aangenomen door de Verenigde Naties. Het geeft de opdracht aan een groep experts om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden in Jemen en te achterhalen wie verantwoordelijk zijn hiervoor.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (PvdA) reageert verheugd dat op aandringen van Nederland het onderzoek gaat plaatsvinden.

“Je kunt er niet omheen dat de Jemenieten hier recht op hebben. Eindelijk zijn we gelukkig een stap verder. En het werd tijd.”

In de afgelopen weken werd hevige druk uitgevoerd op Nederland om de resolutie af te zwakken. De Saoedische regering verspreidde afgelopen dinsdag een brief waarin de indieners van de motie werden gewaarschuwd dat aanvaring van de resolutie de diplomatieke banden “negatief kan beïnvloeden”.

Frankrijk speelde sleutelrol bij verzwakken resolutie

Nederland was voornemens om een stevige resolutie in te dienen die zeer nadelig zou uitpakken voor Saoedi-Arabië. De resolutie riep op tot een internationaal en onafhankelijk onderzoek in Jemen. Saoedi-Arabië bombardeert al meer dan 1,5 jaar op stellingen van de Houthi-rebellen, daarbij zijn duizenden burgerslachtoffers gevallen.

Op donderdag werd er urenlang vergaderd over de resolutie van Nederland en Canada. Niet alleen Saoedi-Arabië was fel tegenstander van de resolutie, maar ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De wapenlobby speelt hierin een belangrijke rol. Verder zijn de Verenigde Staten bevreesd dat een internationaal onderzoek ook de rol van de Amerikanen onder de loep neemt als militaire steunpilaar van Saoedi-Arabië in de oorlog in Jemen.

Frankrijk speelde ondanks de kritiek van talloze mensenrechtengroeperingen een sleutelrol bij het verzwakken van de resolutie. Een Franse diplomaat liet op donderdagavond weten dat “ze geloven dat er ruimte is om iedereen tevreden te stellen”. Parijs ontkende dat het de tekst probeerde te verzwakken.

De verzwakte resolutie werd in de 47-landen tellende VN-Mensenrechtenraad zonder tegenstem aangenomen. De delegatie Jemen is akkoord gegaan met het onderzoek. In een reactie laat Monique van Daalen, de Nederlandse ambassadeur in Genève, weten: