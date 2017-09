Vijf maanden cel voor oud-staatssecretaris Linschoten

De rechtbank heeft oud-staatssecretaris Robin Linschoten wegens belastingfraude veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had eerder een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist.

Volgens het OM had de 60-jarige VVD-coryfee met opzet tussen 2010 en 2012 ongeveer een ton aan vennootschapsbelasting voor zijn ondernemingen ontdoken.Linschoten zei tijdens zijn rechtszaak zich nooit te bemoeien met zijn administratie, maar dit over te hebben gelaten aan zijn boekhoudkantoor.

Het boekhoudkantoor van de oud-politicus had juist meerdere malen stukken op gevraagd bij Linschoten, maar kreeg nooit een reactie. Bij de oud-staatssecretaris thuis werden ongeopende brieven van zijn boekhouder aangetroffen. Ook de fiscus nam verschillende keren contact met de VVD’er op om hem te waarschuwen en stuurde hem aanmaningen en naheffingsaanslagen, maar dit leidde eveneens niet tot actie.

Linschoten, die staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was in het eerste kabinet-Kok, gaf wel toe dat hij zijn aangiftes beter had moeten controleren. Het OM vond het moeilijk voorstelbaar dat een oud-staatssecretaris, die ook functies had bij financiële instellingen als Interpolis, DSB Bank en de Sociaal-Economische Raad, de regels van het ondernemerschap niet kende.

Linschoten zit aan de grond

Tijdens de zaak bleek dat Linschoten in persoonlijke moeilijkheden zit. De oud-politicus verklaarde dat hij zijn huis uit moest en zijn zorgverzekering niet meer kan betalen, waardoor hij geen diabetesmedicijnen meer krijgt. Het AD bericht dat donderdag de laatste spullen uit zijn huis werden gehaald, en dat hij per vrijdag op straat staat.

Linschoten werd in 1982 VVD-Kamerlid, als 25-jarige was hij indertijd de jongste parlementariër in de Nederlandse geschiedenis. In 1994 werd hij staatssecretaris, maar na twee jaar moest hij aftreden wegens een affaire rond het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv).