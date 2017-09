VS halen personeel ambassade Havana terug

De Verenigde Staten halen 60 procent van het personeel dat werkzaam is bij de ambassade in Havana terug. Aanleiding daartoe zijn de mogelijke geluidsaanvallen die de Amerikaanse ambassade treffen in Cuba.

Alleen het hoognodige personeel zal blijven in Havana en de ambassade stopt met het verstrekken van visas. Bronnen melden aan persbureau AP dat Amerikaanse burgers wordt afgeraden naar Cuba te reizen.

Gehoorverlies en hersenletsel

Zeker 21 diplomaten in Havana zijn dit jaar al naar huis teruggekeerd wegens “verscheidene medische klachten”. Sommige diplomaten kampen met permanent gehoorverlies en een lichte vorm van hersenletsel. Een ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en zijn Cubaanse collega Rodríguez Parrilla bracht deze week geen oplossing.

Cuba zei begin deze maand graag mee te willen werken aan een onderzoek naar de plotselinge medische klachten van de Amerikaanse diplomaten en zette daarbij de deur open voor de FBI. Hoewel Cuba Amerikaanse onderzoekers in het land toestaat, zijn de Verenigde Staten er niet van overtuigd dat echte maatregelen volgen om de aanvallen te voorkomen.

De Cubaanse president Raúl Castro zei eerder al dat het land niets te maken heeft met de mogelijke geluidsaanvallen.