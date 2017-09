TomTom schrapt 136 banen bij fitness-tak

TomTom schrapt 136 banen bij de divisie die sporthorloges en andere fitness-accessoires maakt. In Nederland gaan 57 banen verloren, meldt het techbedrijf vrijdag in een persbericht.

TomTom (in totaal 4.700 medewerkers, jaaromzet 2016: 987 miljoen euro ) blijft eerder geproduceerde sporthorloges verkopen en die gadgets ondersteunen met software-updates, maar maakt al een tijd geen nieuwe modellen meer.

Vorig jaar schrapte TomTom al 200 banen in de consumentendivisie, in juli gaf het bedrijf aan te kijken naar de ‘strategische opties’ voor de sportaccessoires. Een TomTom-woordvoerder laat weten dat het bedrijf ook na deze laatste ontslagronde de strategie blijft aanscherpen. Hoeveel mensen gedwongen ontslagen worden wil het bedrijf nog niet zeggen.

Vetmeter

TomTom, opgericht in 1991, werd groot met navigatiesoftware en scoorde een hit met losse navigatiekastjes voor consumenten. Die laatste categorie wordt steeds minder verkocht, dankzij de smartphone. Ter compensatie van de terugval van de consumentenomzet stortte TomTom zich op de sporthorloges en fitnessgadgets, zoals de Touch vetmeter. Dat was in 2016 het laatste nieuwe fitnessproduct dat TomTom ontwikkelde.

De vraag naar wearables valt echter tegen, zoals ook andere elektronicafabrikanten al merkten: er is maar een beperkt aantal sportievelingen en die kopen niet elk jaar een nieuw apparaat.

TomTom stuurde zijn gadgetstrategie eind 2016 bij en wil zijn afhankelijkheid van hardware verder verkleinen. Het bedrijf specialiseert zich als leverancier van kaarten, verkeersinformatie en locatiediensten aan de autoindustrie en afnemers als Uber en Apple. Eigen navigatiesystemen blijft TomTom voorlopig wel produceren. Die hebben meer gemeen met de zakelijke producten dan fitness-gadgets.