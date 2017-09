Ryanair presenteert lijst met compensatierechten

Ryanair heeft vrijdagmiddag een verklaring afgegeven waarin het onder meer reizigers wijst op hun recht op vergoeding wegens de duizenden geannuleerde vluchten. De Britse Burgerluchtvaartautoriteit (CAA) had de luchtvaartmaatschappij een ultimatum opgelegd met een verklaring te komen dat vrijdagmiddag om 18.00 uur Nederlandse tijd afliep.

Alle gedupeerde klanten hebben vrijdag een mail van Ryanair gehad waarin staat hoe ze hun geld terug kunnen krijgen en hoe ze aanspraak kunnen doen op een alternatieve vervoerder. Daarnaast heeft de luchtvaartmaatschappij op haar website de sectie met vaak voorkomende vragen aangepast. Ook heeft de vervoerder gereageerd op de brief van de CAA waarin om opheldering werd gevraagd over de geannuleerde vluchten.

De CAA tikte de luchtvaartmaatschappij woensdag al op de vingers. Volgens de luchtvaartautoriteit misleidt Ryanair bewust klanten. Het bedrijf zou daarom snel schoon schip moeten maken, anders zou de CAA juridische maatregelen nemen tegen de luchtvaartmaatschappij.

Duizenden vluchten geannuleerd

De afgelopen weken annuleerde Ryanair duizenden vluchten. In de maanden september en oktober betreft het 2.100 reizen. Tussen november en maart vallen 18.000 vluchten uit. In totaal worden ruim 700.000 klanten van Ryanair geconfronteerd met omboekingen of annuleringen.

Dat er zo veel vluchten uitvallen komt deels door stakingen van luchtverkeersleiders en slecht weer. Maar de massale uitval wordt vooral veroorzaakt door roosterproblemen, die voor Ryanair een fiks tekort aan piloten tot gevolg hebben. NRC-journalist Mark Duursma schreef hier eerder over: