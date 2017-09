Russische oppositieleider Navalny opnieuw opgepakt

De Russische oppositieleider Alesksej Navalny is vrijdag opgepakt. Hij was op weg naar een verkiezingsbijeenkomst toen de politie hem bij zijn huis in Moskou oppakte omdat “ze met hem willen praten”, meldt hij op Twitter. Volgens de autoriteiten in Moskou is Navalny opgepakt omdat hij meermaals mensen opriep om mee te doen aan publieke evenementen die niet toegestaan zijn, meldt AP.

Navalny wil in maart 2018 meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar dat is volgens de Russische Centrale Verkiezingscommissie onmogelijk. President Poetin heeft zich overigens nog niet kandidaat gesteld voor deze verkiezingen, naar verwachting doet hij dat in november. De Russische Centrale Verkiezingscommissie zal in december de lijst met kandidaten opstellen. Navalny hoopt door druk uit te oefenen dat hij misschien alsnog verkiesbaar wordt gesteld.

Door zijn strafblad heeft Navalny geen passief stemrecht en zijn de campagneactiviteiten volgens de Russische autoriteiten illegaal. In 2016 werd kreeg Navalny een voorwaardelijke straf nadat hij was veroordeeld voor fraude. Hij ontkende de beschuldigingen en zei dat het ging om een politiek proces.

Daarom zat hij in juni 25 dagen in de gevangenis vanwege het organiseren van een grote anticorruptieprotestmars en in maart werd hij ook gearresteerd na het organiseren van een grote demonstratie. Niet alleen Navalny zelf wordt door de politie gedwarsboomd. In juli werden honderd van zijn aanhangers gearresteerd nadat ze pamfletten en ballonnen uitdeelden aan voorbijgangers.

Het feit dat hij niet de vrije hand krijgt van de autoriteiten om campagne te voeren, lijkt erop te wijzen dat hij wel serieus wordt genomen als tegenstander van het Russische regime. Hij mag bijvoorbeeld ook niet op tv komen, maar heeft wel een succesvol YouTubekanaal (met ondertiteling), waarin hij bijvoorbeeld mensen uit de Russische media op de hak neemt.