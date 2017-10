Elk jaar probeert meer dan een miljoen mensen te stoppen met roken. Ook deze oktober weer, dat is namelijk ‘stoptober’.

Verschillende organisaties werken samen om deze ‘stopmaand’ te organiseren, waaronder KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een magazine, een Facebookgroep en een app moeten stoppers aanmoedigen hun sigaretten neer te leggen.

Maar stoppen blijft lastig. Hoewel elk jaar een op de drie rokers een stoppoging doet, is er een sterk jojo-effect. Slechts tien procent van de stoppers raakt het jaar daarna echt geen sigaret meer aan.

Er is ook goed nieuws: het aantal rokers daalt gestaag, al werden er vorig jaar wel iets meer sigaretten verkocht. Vooral jongeren roken een stuk minder dan vroeger. Het percentage tieners dat rookt is in de afgelopen vijftien jaar ruim gehalveerd. En wie nooit begint, hoeft ook niet te stoppen.

Wie rookt er nog wel? De verstokte roker in cijfers.