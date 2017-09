Premier Sint-Maarten: ‘Ik heb interview over mariniers níet ontkend tegen Plasterk’

Volgens premier William Marlin van Sint-Maarten heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) onjuiste informatie over hem verspreid. Plasterk zei deze maand dat Marlin ontkende een geruchtmakend interview aan NRC te hebben gegeven, waarin Marlin de plunderingen na orkaan Irma aan Nederlandse mariniers verweet. Maar Marlin zei donderdag in het parlement van Sint-Maarten dat hij Plasterk wel degelijk heeft verteld NRC te woord te hebben gestaan.

De zaak is opmerkelijk, omdat de relatie tussen de regeringen van Nederland en het autonome Sint-Maarten binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevoelig is. Ook riep het interview met Marlin veel boze reacties op van Sint-Maartenaren, defensie en in politiek Den Haag. „De avondklok werd niet gehandhaafd, er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar – en deden niets”, zei Marlin in NRC. „Wat een klinkklare onzin”, reageerde toenmalig Commandant der Zeestrijdkrachten Rob Verkerk op Twitter.

Op het Radio 1 Journaal noemde minister Plasterk de uitspraken „ergerlijk”. Ook zei Plasterk tot drie keer toe dat Marlin hem aan de telefoon had gezegd géén interview te hebben gegeven. Tegen de lokale krant The Daily Herald zei Marlin later zelf verkeerd geciteerd te zijn. Ook bood Marlin zijn excuses aan voor de „onrust” die zijn uitlatingen hadden veroorzaakt, schreef minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

Dat Marlin het interview ontkend zou hebben, klopt „absoluut niet”, zei hij donderdag in het parlement van Sint-Maarten. Marlin vermoedt dat bij minister Plasterk sprake is geweest van „miscommunicatie”. Hij bevestigde dat een NRC-verslaggever hem om een kort interview vroeg. „Toen de minister belde, legde ik het uit. [...] Ik zei: als het om de avondklok gaat, ja. Ik heb een vraag beantwoord over de avondklok.”

‘Ik heb niet gelogen’

„Maar beslist niet dat William Marlin erop uit was om iemand te misleiden, te beschuldigen of ondankbaar te zijn”, vervolgde Marlin.

De premier van Sint-Maarten ontkende vervolgens opnieuw zijn geuite kritiek op de mariniers. „Ik heb niemand iets verweten”, zei Marlin. „Ik heb niemand met een beschuldigende vinger aangewezen.” En ook: „Ik heb niet gelogen.”

„Als het parlement van Sint-Maarten mij ontbiedt, dan leg ik rekenschap af in het parlement van Sint-Maarten. [...] Alles wat ik hier zeg, kan ik ook buiten zeggen. Want ik zeg de waarheid, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid.”

Minister Plasterk, die vandaag in de ministerraad zit, wil niet reageren.