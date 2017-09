Politie valt clubhuizen Satudarah binnen

De politie heeft vrijdagavond invallen gedaan bij de clubhuizen van motorclub Satudarah in Apeldoorn en Beverwijk. Agenten gaan in de panden op zoek naar bewijsmateriaal dat van pas komt in het strafrechtelijk onderzoek tegen Satudarah, meldt het Openbaar Minsterie (OM). Justitie is bezig met een groot offensief tegen de zogeheten outlaw motorcycle gangs. Het OM beschouwt die motorclubs als criminele organisaties.

Alle aanwezigen die de politie in de binnengevallen Satudarah-clubhuizen aantreft, worden gecontroleerd op drugs- en wapenbezit. Het was vrijdagavond nog niet bekend wat de invallen en doorzoekingen hebben opgeleverd.

Afgelopen dinsdag pakte de politie al drie bestuursleden van Satudarah op. Justitie verdenkt hen van deelname aan een criminele organisatie. De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat het drietal nog twee weken in de cel moet blijven. Agenten doorzochten dinsdag ook 22 woningen, bedrijfspanden en garageboxen. Daarbij namen ze onder meer een vuurwapen, 10.000 euro contant, drugs en auto’s in beslag.

Aanval op motorclubs

De invallen en arrestaties passen binnen de aanval die het OM heeft geopend op de motorclubs. Deze week was met name Satudarah het doelwit van justitie. Het OM wil dat er “een definitief einde komt aan de aanwezigheid van Satudarah in Nederland”. De aanklager brengt de vereniging in verband met strafbare feiten als drugshandel, witwassen, afpersing, geweldpleging en wapenbezit.

Dinsdag maakte justitie bekend dat ze Satudarah wil laten verbieden door de civiele rechter. Vrijdag heeft het Landelijk Parket, de tak van het OM die zich bezig houdt met de georganiseerde misdaad, daar officieel om gevraagd bij de rechtbank in Den Haag.

Bij de civiele rechter hoopt het OM meer kans te maken om motorclubs te ‘sluiten’. Met een strafrechtelijke procedure is dat lastig. Het is dan niet voldoende aan te tonen dat leden van een club crimineel zijn - justitie moet bewijzen dat de héle club crimineel is. Doordat het OM daar niet in slaagde, mislukte in 2009 een poging een afdeling van de Hells Angels te laten verbieden.

In een civiele zaak kan justitie het over een andere boeg gooien: die van de openbare orde. Bewijzen uit strafdossiers - die het OM ook hoopt te verzamelen bij de invallen van vrijdag - kunnen helpen om de rechter ervan te overtuigen dat de motorclubs de openbare veiligheid in het geding brengen. Binnenkort zal blijken of die tactiek werkt, als in Utrecht de eerste zittingen plaatsvinden tegen Bandidos. Bandidos is de eerste motorclub die het OM met een civiele procedure probeert te verbieden.